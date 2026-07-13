Новости по тегу #Максим Соколов

В Первомайском районе активно развивается и социальная инфраструктура. Расширяют площади Минского городского онкологического центра, а также ведется модернизация 11-й детской поликлиники.
Уже сдано четыре многоквартирных дома, расположенных на проспекте Независимости, улицах Навуковой и Купревича.
Из них 70 тысяч – для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
11 октября 2026 08:19
11 октября 2026 07:56
11 октября 2026 07:45
11 октября 2026 07:37
11 октября 2026 07:35
11 октября 2026 07:25
11 октября 2026 07:15
10 октября 2026 18:46