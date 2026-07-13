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Новости по тегу #Максим Соколов

В Первомайском районе Минска возведут около 500 тыс. кв. м жилья до 2030-го
13 июля 2026 18:09

В Первомайском районе Минска возведут около 500 тыс. кв. м жилья до 2030-го

9 жилых многоэтажек планируют ввести в эксплуатацию в Первомайском районе до конца 2025-го
08 августа 2025 14:10

9 жилых многоэтажек планируют ввести в эксплуатацию в Первомайском районе до конца 2025-го

Около 600 тысяч кв. м. жилья планируется возвести в 2025 году в Минске
10 февраля 2025 18:23

Около 600 тысяч кв. м. жилья планируется возвести в 2025 году в Минске

В Первомайском районе Минска возводят новую поликлинику
11 июля 2024 17:42

В Первомайском районе Минска возводят новую поликлинику

Готовность 55% – вот как сейчас выглядит бывший долгострой недалеко от станции метро «Восток»
07 июля 2023 14:11

Готовность 55% – вот как сейчас выглядит бывший долгострой недалеко от станции метро «Восток»

Когда введут в эксплуатацию долгострой на пересечении Независимости и Калиновского и чем уникален этот объект?
09 февраля 2023 14:25

Когда введут в эксплуатацию долгострой на пересечении Независимости и Калиновского и чем уникален этот объект?

«Участок сегодня пустой». Где в Минске построят новый храм и как он будет выглядеть?
07 июля 2022 13:25

«Участок сегодня пустой». Где в Минске построят новый храм и как он будет выглядеть?

В Первомайском районе откроют два новых детских садика
26 августа 2021 13:33

В Первомайском районе откроют два новых детских садика

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье
12 февраля 2018 18:48

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье

Люди готовились к эвакуации, но не успели покинуть борт: найдены тела еще 2 жертв крушения ТУ-154
26 декабря 2016 20:28

Люди готовились к эвакуации, но не успели покинуть борт: найдены тела еще 2 жертв крушения ТУ-154

Обнаружен фюзеляж самолета Ту-154, внутри корпуса – погибшие в спасательных жилетах
26 декабря 2016 13:23

Обнаружен фюзеляж самолета Ту-154, внутри корпуса – погибшие в спасательных жилетах

Авиакатастрофа в Казани. Видеокамеры запечатлели, как лайнер штопором вошел в землю и мгновенно взорвался
19 ноября 2013 16:12

Авиакатастрофа в Казани. Видеокамеры запечатлели, как лайнер штопором вошел в землю и мгновенно взорвался