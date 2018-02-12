Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье

Новости Беларуси. Россия скорбит по жертвам авиакатастрофы. Она оборвала жизни 71 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Горин с подробностями трагедии.

С экранов радаров Ан-148 исчез через две минуты после взлета из Домодедово. Камера наблюдения из подмосковной деревни Степановское «видит» уже падающий самолет.

Взрыв был слышен за несколько километров. Все случилось так быстро, что пилоты не успели даже сообщить о падении. Диспетчеры просят другой самолет осмотреть возможное место падения.

Запись переговоров:

Сейчас необходимо будет по [неразборчиво] сообщить мне, будут ли какие-то отметки... вот... примерно на 11 часов полета на удалении 30 км. Вас понял. Если увидим, доложим.

Ночью условия работы на месте крушения были адские. Спасатели пробирались через сугробы и вьюгу до места падения пешком почти километр. Сейчас поисковой группе выделили 20 снегоходов.

Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации:

Всего в поисковых и спасательных работах были задействованы около 1000 человек, почти 200 единиц техники. В настоящий момент операция, по сообщению МЧС, перешла уже в поисковую стадию, которая продлится примерно неделю.

Самолет был новым, 2010 года. Техосмотр воздушного судна перед вылетом отклонений не выявил. Лайнер выполнял четвертый рейс за сутки. По информации СМИ, командир не стал проводить противообледенительные работы перед взлетом. Впрочем, это допускается и еще ни о чем не говорит. Уже найдены оба «черных ящика».

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации:

Содержание записи самописцев позволят экспертам МАК детально восстановить историю полета и установить причину крушения. Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания. Взрыв возник после падения самолета.

Следователи установили точку соприкосновения рухнувшего самолета с землей. На этом месте образовалась воронка глубиной 1,5 метра.

Эксплуатация Ан-148 «Саратовскими авиалиниями» приостановлена. Для рейса «Москва–Орск» ищется другой авиаперевозчик. Направление очень популярное. Родственникам погибших выплатят по 2 миллиона российских рублей – это предусмотрено законодательством.

Еще по одному миллиону, как сообщают СМИ, обещают выплатить власти. В Оренбургской области объявлен траур по погибшим.