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Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье

12 февраля 2018 18:48
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Новости Беларуси. Россия скорбит по жертвам авиакатастрофы. Она оборвала жизни 71 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Горин с подробностями трагедии.

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье-1

С экранов радаров Ан-148 исчез через две минуты после взлета из Домодедово. Камера наблюдения из подмосковной деревни Степановское «видит» уже падающий самолет.

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье-4

Взрыв был слышен за несколько километров. Все случилось так быстро, что пилоты не успели даже сообщить о падении. Диспетчеры просят другой самолет осмотреть возможное место падения.

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье-7

Запись переговоров:
Сейчас необходимо будет по [неразборчиво] сообщить мне, будут ли какие-то отметки... вот... примерно на 11 часов полета на удалении 30 км.

Вас понял. Если увидим, доложим.

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье-10

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье-12

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье-14

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье-16

Ночью условия работы на месте крушения были адские. Спасатели пробирались через сугробы и вьюгу до места падения пешком почти километр. Сейчас поисковой группе выделили 20 снегоходов.

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье-19

Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации:
Всего в поисковых и спасательных работах были задействованы около 1000 человек, почти 200 единиц техники. В настоящий момент операция, по сообщению МЧС, перешла уже в поисковую стадию, которая продлится примерно неделю.

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье-22

Самолет был новым, 2010 года. Техосмотр воздушного судна перед вылетом отклонений не выявил. Лайнер выполнял четвертый рейс за сутки. По информации СМИ, командир не стал проводить противообледенительные работы перед взлетом. Впрочем, это допускается и еще ни о чем не говорит. Уже найдены оба «черных ящика».

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье-25

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации:
Содержание записи самописцев позволят экспертам МАК детально восстановить историю полета и установить причину крушения. Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания. Взрыв возник после падения самолета.

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье-28

Следователи установили точку соприкосновения рухнувшего самолета с землей. На этом месте образовалась воронка глубиной 1,5 метра.

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье-31

Дочь погибшей во время крушения Ан-148 в Подмосковье: «Мама была предпоследняя в списке».

Учительница одного из пассажиров рейса «Москва–Орск»: «Он был на олимпиаде, возвращался домой».

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье-34

Эксплуатация Ан-148 «Саратовскими авиалиниями» приостановлена. Для рейса «Москва–Орск» ищется другой авиаперевозчик. Направление очень популярное. Родственникам погибших выплатят по 2 миллиона российских рублей – это предусмотрено законодательством.

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье-37

Еще по одному миллиону, как сообщают СМИ, обещают выплатить власти. В Оренбургской области объявлен траур по погибшим.

Техосмотр Ан-148 перед вылетом отклонений не выявил. Новые подробности крушения в Подмосковье-40

В связи с трагедией Владимир Путин отменил запланированную на понедельник поездку в Сочи.

# Фотофакт # Максим Соколов # Светлана Петренко # Крушение пассажирского самолета в Подмосковье

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