В Первомайском районе откроют два новых детских садика

Новости Беларуси. Два новых детских садика планируют открыть в Минске. Первый из них сдадут осенью 2021 года. В нем смогут пребывать 90 детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строительно-монтажные работы уже завершены. Идет финишная отделка. Возвести второе здание рассчитывают к лету 2022 года. Кроме того, уже первого сентября в Первомайском районе для учащихся открывают двери средняя школа № 225 и кадетское училище.

У новой школы не только уникальное внешнее решение. Она рассчитана на 31 класс. Предусмотрены хореографические кабинеты. Новинкой станут и электронный тир, мастерские по дерево- и металлообработке и кулинарии.