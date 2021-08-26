В Первомайском районе откроют два новых детских садика

Новости Беларуси. Два новых детских садика планируют открыть в Минске. Первый из них сдадут осенью 2021 года. В нем смогут пребывать 90 детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Два новых детских садика планируют открыть в Минске. Первый из них сдадут осенью 2021 года. В нем смогут пребывать 90 детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Строительно-монтажные работы уже завершены. Идет финишная отделка. Возвести второе здание рассчитывают к лету 2022 года. Кроме того, уже первого сентября в Первомайском районе для учащихся открывают двери средняя школа № 225 и кадетское училище.
У новой школы не только уникальное внешнее решение. Она рассчитана на 31 класс. Предусмотрены хореографические кабинеты. Новинкой станут и электронный тир, мастерские по дерево- и металлообработке и кулинарии.
Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района:
В части социальных объектов обеспечения мы планируем приблизительно в ноябре этого года ввести детский садик, встроенный, пристроенный. Это в парке Челюскинцев застройка жилая многоквартирная. И там же где-то приблизительно в середине следующего года будет еще один детский садик на 200-300 детей вводиться в эксплуатацию.
Учреждения образования полностью укомплектованы. Персонал готовится к учебному процессу. Первый урок во всех школах в 2021 году посвятят Году народного единства.