«Участок сегодня пустой». Где в Минске построят новый храм и как он будет выглядеть?

Расположится собор вдоль проспекта Независимости, на участке улицы Шафарнянской и Ложинской. Архитекторы планируют возвести одноэтажную постройку с антресолью и пятью куполами, фасады решены в традициях православной архитектуры, акцентом станет роспись фриза и фронтона над главным входом. По периметру здания – ростовые изображения белорусских Святых в технике мозаика. Общая вместимость святилища – около 250 человек. Для лиц с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы. Подъезд к зданию – со стороны улицы Ложинской, для пешеходов сделают лестницу со стороны выхода из метро.

Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района:

С точки зрения самой архитектуры, там участок сегодня пустой, ничем не обременен. Конечно же, не будет никакого сноса. Данный объект очень органично вписывается в застройку. Это не только здание, которое будет украшать, но и прилегающая территория всегда при таких объектах содержится в надлежащем, чистом виде. То есть тут еще и двойной плюс. Крупных таких объектов в данном районе нет. Естественно, он станет притяжением для всего того массива, который там существует.