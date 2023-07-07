Готовность 55% – вот как сейчас выглядит бывший долгострой недалеко от станции метро «Восток»

Новости Беларуси. Как решается проблема долгостроев в Минске и выполняется поручение Президента? Председатель Совета Республики побывала на одном из объектов и оценила, как продвигаются работы. Речь о многофункциональном гостинично-деловом комплексе на пересечении проспекта Независимости и улицы Кирилла Туровского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возводить объект иностранный инвестор начал в далеком 2009 году, но он так и не открылся. До недавнего времени стройка была заморожена. В феврале 2023-го комплекс получил шанс на жизнь. Строения передали госзастройщику.

Сейчас их облик стремительно меняется: демонтировали сплошное остекление, вместо него наружные стены заполнили керамзитобетонными блоками, устанавливают окна. В будущем здесь разместят торговые ряды, а часть площадей выделят под арендное жилье. В процессе ознакомления с ходом строительства комплекса участники рабочей встречи поднялись в типовую квартиру-эталон, где уже проведены отделочные работы.

Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района:

Работа на сегодня кипит. По трем очередям строительства везде ведутся строительно-монтажные работы. В частности, мы уже даже сделали на шестом этаже эталонную квартиру. То есть квартира, которая сделана полностью с отделкой, с покраской. То есть заходишь, и в ней уже почти можно проживать. Для чего такая квартира делается? Чтобы выявить все недочеты, недостатки, которые могут повлиять на ход массового строительства всех квартир. Всего будет 352 квартиры. Внутри, по жилой части, ведутся уже обустройства перегородок, стяжки, сделана почти инженерия, разводка. По торговой части мы приступили, сейчас делается кровля, ставятся каркасы и тоже инженерия.

В ходе проверки предметно обсудили ход выполнения поручений главы государства и председателя Совета Республики по возведению объекта. К слову, степень его готовности – 55 %.