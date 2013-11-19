Авиакатастрофа в Казани. Видеокамеры запечатлели, как лайнер штопором вошел в землю и мгновенно взорвался

Новости России. В Казани выясняют причины крушения пассажирского самолета. Он разился накануне вечером при заходе на посадку. Погибли 50 человек. На борту находился старший сын президента Татарстана Ирек Минниханов, глава управления ФСБ по республике Александр Антонов, а также семья известного спортивного комментатора Романа Скворцова.

Сначала рассматривались 5 версий крушения. Днем удалось найти черный ящик. Они позволят пролить свет на трагедию. Бортовые самописцы отправлены в Москву на экспертизу.

19 ноября могут стать известны первые результаты расшифровки бортовых самописцев разбившегося самолёта в Казани. «Чёрные ящики» сейчас изучают эксперты Международного авиационного комитета. Последние переговоры экипажа самолета остаются пока не известны. Вскрыв один из самописцев, специалисты не обнаружили в нем речевой капсулы. Возможно, она вылетела при ударе. Её ищут среди обломков лайнера, разлетевшихся по взлётному полю аэродрома.

На данный момент основных версий катастрофы две - ошибка пилота и техническая неисправность.

Расшифрованы первые данные бортовых самописцев разбившегося самолёта в Казани. Полученная информация говорит о том, что на борту лайнера перед заходом на второй круг возникли технические неполадки. Насколько серьёзными они были, сказать пока сложно.

В Казань продолжают прибывать родственники погибших. Процедура опознания, может занять несколько недель: во многих случаях потребуется генетическая экспертиза.

Последние секунды полета «Боинга-737». Мы видим, как лайнер на большой скорости штопором врезается в землю. Сильный взрыв. На борту было 50 человек. Сорок четыре пассажира и шесть членов экипажа. Не выжил никто.

Сейчас кадры, полученные с камер видеонаблюдения казанского аэропорта, детально изучают эксперты и следователи. Уже понятно, что самолёт не коснулся крылом земли, как предполагалось ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обломки разбившегося лайнера разлетелись на территории в 250 тысяч квадратных метров. Почти сутки аэропорт был закрыт, десятки рейсов были отменены. На месте происшествия работало около полутора тысяч человек и несколько сотен единиц спецтехники.

Изъяты также образцы топлива - для проверки его качества. Назначены и проводятся судебные экспертизы. Проходит процедура идентификации тел погибших. Она может занять несколько недель.

Ильдар Халиков, премьер-министр Республики Татарстан:

Очень большое количество фрагментов тел, и эти фрагменты находятся на большом расстоянии от эпицентра падения самолета. Поэтому сегодня задача – в максимально короткий срок осуществить получение данных ДНК родственников погибших.

О том, что самолет был старый и ненадежный говорили предыдущие пассажиры, а о «непосадочной конфигурации» за несколько секунд до трагедии сообщил диспетчеру пилот.

Кирилл Корнишин, авиадиспечер:

Он мне доложил, что он уходит на второй круг, и я ему дал набор – все, как по документам – и все. А он сказал, что у него непосадочная конфигурация. Я ему дал набор, как это должно быть стандартно. Он подтвердил. И не ушел. Это буквально через несколько секунд произошло.

Белорусов нет среди погибших в авиакатастрофе в Казани. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в России.

Александр Гордейчик, пресс-секретарь посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

Сотрудники консульского отдела нашего посольства в Москве установили контакты с заинтересованными представителями МЧС России. В настоящее время продолжается процесс идентификации и опознания останков погибших. На данный момент среди погибших граждан Республики Беларусь нет.

Президент Беларуси выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, всему российскому народу, родным и близким погибших при крушении самолета. Александр Лукашенко также направил соболезнование главе Татарстана Рустаму Минниханову в связи с гибелью в этой авиакатастрофе его сына.

В Татарстане 18 ноября объявлен траур. Для опознания в Казань организована доставка родственников погибших. К месту трагедии люди несут цветы и свечи.

На данный момент на месте крушения работают следователи и специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Первые показания уже дали диспетчеры. Изъяты документы, касающиеся технического состояния воздушного судна. В ближайшее время будет проведен анализ топлива, которым заправляли самолет.

Просмотрены видеозаписи с камер наружного наблюдения. Выяснилось, что лайнер штопором вошел в землю и мгновенно взорвался. Ранее предполагалось, что судно при наборе высоты задел крылом землю.

Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации:

Самолет вошел практически вертикально. Запись, на самом деле, некачественная, потому что это было темное время суток, специальной съемки, естественно, не велось. Все параметры работы как двигателей, так и самого самолета будут изучены Межгосударственным авиационным комитетом.

Аэропорт в Казани до сих пор закрыт. Самолеты отправляют в другие города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.