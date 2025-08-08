9 жилых многоэтажек планируют ввести в эксплуатацию в Первомайском районе до конца 2025-го

О высоком профессионализме белорусских строителей свидетельствуют возведенные промышленные объекты в стране, один из самых масштабных – Белорусская АЭС. Среди знаковых – Национальная библиотека, Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны, Дворец Независимости, летний амфитеатр в Витебске, Национальный футбольный стадион.

Сегодня предприятия и организации строительного профиля обеспечены загрузкой на несколько лет вперед. К примеру, столичным предстоит реализовать не мало как небольших, так и масштабных проектов.

Элла Маркевич, корреспондент: Кольцо? Нет! Ключи от новой квартиры, но, к сожалению, не моей. Столица продолжает держать лидерство в области строительства в Беларуси. К слову, только в этом году планируется вести в эксплуатацию почти 700 тысяч квадратных метров жилой площади.

Активное строительство продолжается и в Первомайском районе, где возводятся новые дома для многодетных семей и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В рамках программы планируется ввести в эксплуатацию девять многоэтажек с общей площадью 77 тысяч квадратных метров. Уже сдано четыре многоквартирных дома, расположенных на проспекте Независимости, улицах Навуковой и Купревича.

Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района Минска:

Оставшиеся пять домов планируем в текущем году полностью завершить. Что касается по наполнению и продаже квартир в данных домах, практически все они для нуждающихся.

Один дом у нас строится на улице Программистов, так называемый арендный, и сейчас он очень пользуется популярностью среди организаций. Там много организаций, которые купили для своих сотрудников арендные квартиры и будут предоставлять потом своим сотрудникам в аренду эти квартиры. Такая тенденция тоже набирает оборот.