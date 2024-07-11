Прямой эфир

В Первомайском районе Минска возводят новую поликлинику

11 июля 2024 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С инновационной и современной инфраструктурой. В Первомайском районе столицы возводят новую поликлинику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Первомайском районе Минска возводят новую поликлинику-1

Медицинское учреждение рассчитано почти на тысячу посещений в смену. На объекте ведутся работы по перекрытию монолита над актовым залом, лестничными клетками и шахтами лифтов. Специалисты также приступили к укладке парапетов, а затем перейдут к монтажу кровли.

В Первомайском районе Минска возводят новую поликлинику-4

Дмитрий Маковчик, главный инженер управления специализированных работ ОАО «Стройтрест № 1»:
Заканчиваем монолитные работы, ведется кладка стен. Также приступили к сантехническим работам. В подвале выполняется отопление, вентиляция, канализация. Ведется также устройство кровли, заливаем керамзитобетон. Ежедневно в строительстве задействовано около 20 человек, но в июле-августе будем наращивать численность.

В Первомайском районе Минска возводят новую поликлинику-7

Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района:
Осуществляются работы у нас по кладке основные: наружная, внутренняя кладка, монолит завершаем и практически будем приступать к закрытию полного контура. Задача – весной следующего года выйти на благоустройство территории вокруг. Запланировано 7-этажное здание, 850 посещений в смену. Для данного района поликлиник у нас не хватает, и этот объект как раз позволит разгрузить нам учреждение 28-й и 8-й поликлиник.

Еще одну поликлинику, только детскую, продолжают строить в Ленинском районе – почти на полтысячи посещений. В ней разместится бассейн для профилактических и лечебных процедур. Новое учреждение здравоохранения станет второй детской в Ленинском районе.

# Учреждения здравоохранения # общество # Максим Соколов # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Особая атмосфера – выставка акварелей эстонской художницы проходит в Витебске
11 июля 2024 17:42

Особая атмосфера – выставка акварелей эстонской художницы проходит в Витебске

Детский музыкальный конкурс и новая звезда на Аллее славы. Как прошёл 3-й день «Славянского базара»
11 июля 2024 17:34

Детский музыкальный конкурс и новая звезда на Аллее славы. Как прошёл 3-й день «Славянского базара»

Фабрика «Красный пищевик» открыла фирменный магазин на «Славянском базаре» в Витебске
11 июля 2024 17:26

Фабрика «Красный пищевик» открыла фирменный магазин на «Славянском базаре» в Витебске