В Первомайском районе Минска возводят новую поликлинику

С инновационной и современной инфраструктурой. В Первомайском районе столицы возводят новую поликлинику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Медицинское учреждение рассчитано почти на тысячу посещений в смену. На объекте ведутся работы по перекрытию монолита над актовым залом, лестничными клетками и шахтами лифтов. Специалисты также приступили к укладке парапетов, а затем перейдут к монтажу кровли.

Дмитрий Маковчик, главный инженер управления специализированных работ ОАО «Стройтрест № 1»: Заканчиваем монолитные работы, ведется кладка стен. Также приступили к сантехническим работам. В подвале выполняется отопление, вентиляция, канализация. Ведется также устройство кровли, заливаем керамзитобетон. Ежедневно в строительстве задействовано около 20 человек, но в июле-августе будем наращивать численность.

Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района:

Осуществляются работы у нас по кладке основные: наружная, внутренняя кладка, монолит завершаем и практически будем приступать к закрытию полного контура. Задача – весной следующего года выйти на благоустройство территории вокруг. Запланировано 7-этажное здание, 850 посещений в смену. Для данного района поликлиник у нас не хватает, и этот объект как раз позволит разгрузить нам учреждение 28-й и 8-й поликлиник.

Еще одну поликлинику, только детскую, продолжают строить в Ленинском районе – почти на полтысячи посещений. В ней разместится бассейн для профилактических и лечебных процедур. Новое учреждение здравоохранения станет второй детской в Ленинском районе.