В Первомайском районе Минска возведут около 500 тыс. кв. м жилья до 2030-го

Квартиры для очередников и модернизация объектов здравоохранения. Первомайский район Минска готовится к масштабному обновлению – за пятилетку здесь планируют построить около 500 тысяч квадратов жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 8,5 млн кв. м жилья планируют возвести в ЖК «Северный Берег» и «Зеленый Бор».

Основные работы развернутся на трех крупных площадках: на Волгоградской, Уручской и на пересечении Платонова – Гикало. Город делает ставку на социальную доступность. На месте долгостроя по улице Курсанта Гвишиани вырастут три жилых 19-этажных дома. Это почти 400 квартир для нуждающихся. Уже в 2026 году туда заедут многодетные семьи. Еще одна многоэтажка готовится к сдаче в июле на Волгоградской, а на Макаенка строят дома с паркингами.

Максим Cоколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района:

Потенциал по проектам детального планирования составляет около 500 тысяч квадратных метров жилья. По улице Волгоградской у нас уже ведется освоение. В частности, это бывшая площадка «Агат – электромеханического завода». В первую очередь это снос старых зданий бывшего завода. В текущем году мы планируем выйти уже на строительство одного первого жилого дома.

Вторая площадка, тоже крупная – заказчик у нас определен у Заводского района – это в районе улицы Уручской. Предусматривается 9 жилых домов, это 110 тысяч квадратных метров жилья. В конце 2027-2028 года мы выйдем на строительство первых жилых домов.

Третья площадка – это на более далекую перспективу, где тоже предусмотрено у нас 100 тысяч квадратных метров жилья. Это улица Платонова, улица Гикало. К освоению ее приступим в 2029-2030 годах.

В Первомайском районе активно развивается и социальная инфраструктура. Расширяют площади Минского городского онкологического центра, а также ведется модернизация 11-й детской поликлиники.