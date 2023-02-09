Прямой эфир

Когда введут в эксплуатацию долгострой на пересечении Независимости и Калиновского и чем уникален этот объект?

09 февраля 2023 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске возобновили строительство объекта на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского. Его планируют сдать до конца 2023 года. Напомним, здание планировали ввести в эксплуатацию еще в 2014-м, однако из-за финансовых проблем у заказчика стройку заморозили почти на 10 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас на объекте вновь кипит работа. Сооружение перешло к новому заказчику – это УКС Мингорисполкома. В связи с этим поменялась и концепция здания. Для Беларуси объект станет поистине уникальным.

Когда введут в эксплуатацию долгострой на пересечении Независимости и Калиновского и чем уникален этот объект?-1

Его площадь – 160 тысяч квадратных метров. Треть отведут под арендное жилье для нуждающихся – всего 350 квартир. Некоторые из них будут двухуровневые. На трех нижних этажах разместится так называемый белорусский торговый дом с полсотней точек отечественной продукции.

Когда введут в эксплуатацию долгострой на пересечении Независимости и Калиновского и чем уникален этот объект?-4

Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района:
Два этажа выделены у нас для шести областей, города Минска, то есть они будут привозить флагманы Республики Беларусь: каждая область – свои, и один этаж – города Минска. Что касается уже непосредственно города Минска, мы распределили по зонам объекты, которые там будут находиться. Также будут предусмотрены зона фуд-корт, рестораны и кафе, именно на национальную кухню ориентироваться будем.

Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы. Следующий этап – сделать наружную и внутреннюю кладку, а также фасад здания. Кроме того, уже приступили к благоустройству прилегающей территории. Строится пешеходный переход, также будет парковая зона с детским игровым и спортивным оборудованием. Предусмотрен и паркинг на 1 100 машиномест.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Строительство # общество # Максим Соколов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Оборудовать ФОК в каждом райцентре Минской области. В Миноблисполкоме рассказали о планах в сфере спорта
09 февраля 2023 14:13

Оборудовать ФОК в каждом райцентре Минской области. В Миноблисполкоме рассказали о планах в сфере спорта

Пинские пограничники сбили украинский беспилотник
09 февраля 2023 14:00

Пинские пограничники сбили украинский беспилотник

К 2025 году все жители Минска будут обеспечены питьевой водой из подземных источников
09 февраля 2023 13:57

К 2025 году все жители Минска будут обеспечены питьевой водой из подземных источников