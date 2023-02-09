Когда введут в эксплуатацию долгострой на пересечении Независимости и Калиновского и чем уникален этот объект?

Новости Беларуси. В Минске возобновили строительство объекта на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского. Его планируют сдать до конца 2023 года. Напомним, здание планировали ввести в эксплуатацию еще в 2014-м, однако из-за финансовых проблем у заказчика стройку заморозили почти на 10 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас на объекте вновь кипит работа. Сооружение перешло к новому заказчику – это УКС Мингорисполкома. В связи с этим поменялась и концепция здания. Для Беларуси объект станет поистине уникальным.

Его площадь – 160 тысяч квадратных метров. Треть отведут под арендное жилье для нуждающихся – всего 350 квартир. Некоторые из них будут двухуровневые. На трех нижних этажах разместится так называемый белорусский торговый дом с полсотней точек отечественной продукции.