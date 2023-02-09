Когда введут в эксплуатацию долгострой на пересечении Независимости и Калиновского и чем уникален этот объект?

Новости Беларуси. В Минске возобновили строительство объекта на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского. Его планируют сдать до конца 2023 года. Напомним, здание планировали ввести в эксплуатацию еще в 2014-м, однако из-за финансовых проблем у заказчика стройку заморозили почти на 10 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас на объекте вновь кипит работа. Сооружение перешло к новому заказчику – это УКС Мингорисполкома. В связи с этим поменялась и концепция здания. Для Беларуси объект станет поистине уникальным.
Его площадь – 160 тысяч квадратных метров. Треть отведут под арендное жилье для нуждающихся – всего 350 квартир. Некоторые из них будут двухуровневые. На трех нижних этажах разместится так называемый белорусский торговый дом с полсотней точек отечественной продукции.
Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района:
Два этажа выделены у нас для шести областей, города Минска, то есть они будут привозить флагманы Республики Беларусь: каждая область – свои, и один этаж – города Минска. Что касается уже непосредственно города Минска, мы распределили по зонам объекты, которые там будут находиться. Также будут предусмотрены зона фуд-корт, рестораны и кафе, именно на национальную кухню ориентироваться будем.
Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы. Следующий этап – сделать наружную и внутреннюю кладку, а также фасад здания. Кроме того, уже приступили к благоустройству прилегающей территории. Строится пешеходный переход, также будет парковая зона с детским игровым и спортивным оборудованием. Предусмотрен и паркинг на 1 100 машиномест.
Подписывайтесь на нас в Telegram!