Около 600 тысяч кв. м. жилья планируется возвести в 2025 году в Минске

В Минске в 2025 году планируют возвести около 600 тысяч квадратных метров жилья. Из них 70 тысяч – для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проекты застройки охватят центральные улицы и окраины города, включая территории бывшего частного сектора. Так, жилье для очередников строят в районе улицы Волгоградской. На участке вблизи Логойского тракта будет возведено пять домов. Два из них уже готовы. Также в этом году в Первомайском районе начинается строительство жилого комплекса на территории, ранее принадлежащей электромеханическому заводу «Агат». Дома будут предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

