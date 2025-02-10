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Около 600 тысяч кв. м. жилья планируется возвести в 2025 году в Минске

10 февраля 2025 18:23
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В Минске в 2025 году планируют возвести около 600 тысяч квадратных метров жилья. Из них 70 тысяч – для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Проекты застройки охватят центральные улицы и окраины города, включая территории бывшего частного сектора. Так, жилье для очередников строят в районе улицы Волгоградской. На участке вблизи Логойского тракта будет возведено пять домов. Два из них уже готовы. Также в этом году в Первомайском районе начинается строительство жилого комплекса на территории, ранее принадлежащей электромеханическому заводу «Агат». Дома будут предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий.
 

Около 600 тысяч кв. м. жилья планируется возвести в 2025 году в Минске-2

Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района:
На месте «Агата», электромеханический завод, будет произведено строительство жилья. Там предусмотрено около 80 тысяч метров квадратных жилья. Мы в текущем году планируем выйти на снос этой площадки и в 2026-м уже приступить к возведению там жилых домов. И вторая площадка – это у нас Уручье, за строительным рынком.

Около 600 тысяч кв. м. жилья планируется возвести в 2025 году в Минске-4

Параллельно в Первомайском районе развивается и социальная инфраструктура. В жилом районе Восточный планируют в этом году ввести в эксплуатацию новую поликлинику. Она рассчитана на 850 посещений в смену. Появление медучреждения поможет разгрузить 8-ю городскую поликлинику, где сейчас обслуживается более 55 тысяч человек.

# Строительство # Социальная инфраструктура # Государственная социальная политика # Максим Соколов

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