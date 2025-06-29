Они родились с телефоном в руках – гендиректор «Минской правды» о работе с молодыми журналистами

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда».

Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:

Если говорить про молодежь, то сегодня они немного другие, и это очень хорошо. Они, по сути, уже родились с телефоном в руках. И мы должны это направление на цифру учитывать в нашей с вами работе.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как вы работаете с молодыми журналистами?