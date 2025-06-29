Они родились с телефоном в руках – гендиректор «Минской правды» о работе с молодыми журналистами
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда».
Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:
Если говорить про молодежь, то сегодня они немного другие, и это очень хорошо. Они, по сути, уже родились с телефоном в руках. И мы должны это направление на цифру учитывать в нашей с вами работе.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как вы работаете с молодыми журналистами?
Лариса Коршун:
Само собой, части молодежи требуется жилье. Мы им стараемся предоставлять. Здесь мы работаем с нашими местными органами исполнительной власти. Они всегда нам идут навстречу, за это им огромное спасибо.
Также стараемся поддержать рублем наших молодых журналистов. И один из плюсов – у нас нет лимита по зарплате. Сколько ты написал, сколько ты сделал, столько и получил.
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