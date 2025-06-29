Каково руководить медиахолдингом и при этом оставаться красивой женщиной? Интервью с Ларисой Коршун

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда».

Переехала из Азербайджана, но Родиной считает Беларусь Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Что вы считаете своей Родиной?

Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:

Конечно, моя Родина – это Беларусь. Это самое главное, что у меня есть. У каждого человека должна быть своя Родина. Но если говорить физически, то я родилась в Азербайджанской республике, городе Баку. Но так получилось, что уже в три месяца я оказалась здесь, в Беларуси, в городе Дзержинске. У нас там никого не было, но была большая семья. Это я, мои родители, наши бабушки. Мы все переехали в Беларусь. В Азербайджане происходили определенные события, не очень приятные. Я даже не знаю, по каким критериям мои родители выбрали Беларусь. Но я ни разу не пожалела, да и они тоже. Сегодня говорят иногда, что хочется повидать мир, уехать в другую страну. Я этих людей искренне не понимаю, потому что мы как семья, которая вынуждена была переехать из другой страны в Беларусь… Я не понимаю, как можно не ценить то, что имеешь.

Александр Осенко:

А почему вы выбрали Беларусь? Лариса Коршун:

Четкого ответа нет, но рекомендовали друзья, знакомые и другие родственники, которые также переезжали. И, в принципе, сделали правильно. Это был 1990 год, но собирались переезжать уже в конце 1989-го. Было тяжелое время. Беларусь была одна из немногих стран, где было все более-менее хорошо и стабильно, хотя это было тоже не самое простое время. Мы переехали в Дзержинск, и все устроили свою жизнь. Откуда стремление попасть в журналистику?

Лариса Коршун:

Журналистом я решила стать в восьмом классе. Я легко писала все сочинения, и у нас в школе появилась школьная газета. Директор нашей школы тоже работала в журналистике какое-то время. Поэтому она одна из первых организовала в стране школьные средства массовой информации. И среди учеников искали главного редактора. Я в наглую пошла к директору и сказала: я могу. С тех пор я выпускала школьную газету. Я вам даже больше скажу – она у меня была самоокупаемой, потому что каждый класс платил определенную сумму добровольно.

Александр Осенко:

Теперь я понимаю, почему «Минская правда» самоокупаемая. Лариса Коршун:

Это, на самом деле, тоже важно. Предпринимательская жилка должна быть у любого руководителя. Эта газета существовала до окончания мной школы. Естественно, на журфак я уже поступала с кипой моих материалов. Сейчас время, когда нужно уметь продавать! Какой тираж газеты «Минска правда»?

Александр Осенко:

Какой тираж у вашей газеты? Лариса Коршун:

Тираж – около 30 тысяч. Это в основном жители Минской области. Но также мы продаемся и в ритейле. Кстати, мы были первой государственной газетой, которая вышла в ритейл. Мое мнение, что сегодня такое время, когда нужно уметь продавать. И даже продавать мысль.

Лариса Коршун:

После того как мы увидели, что газета продается в Беларуси в ритейле, мы начали ее продавать в Российской Федерации. И сегодня у нас 315 точек распространения в Москве и Московской области, по 250 точек распространения в Ростове-на-Дону и Краснодарском крае. По сути, мы первая белорусская газета, которая массово распространяется в Российской Федерации. Наш учредитель нам помогает. У нас 30 TikTok-каналов – как устроена работа редакции в интернете Александр Осенко:

Какая работа производится в сети Интернет?

Лариса Коршун:

Понятное дело, печатное слово – веское, и верное, и очень выверенное. И газета отличается тем, что в интернете куча информации, ее каждый должен сам для себя вычленить. А мы все это собрали, и человек читает полностью выверенную нами информацию. А в интернете поток информации, там, естественно, нужно работать. У нас 30 TikTok-каналов, около 20 Telegram-каналов, столько же в Instagram, более 40 Viber-чатов и каналов. Я также считаю, что информацию нужно дробить. Житель Смолевичского района хочет читать Смолевичские новости, потому что ему ближе свое родное, чем глобальные мировые новости. И моя задача – закрыть этой информацией всю Минскую область. Я так и действую. Что отличает руководителя организации от профессионального медиаменеджера?

Лариса Коршун:

Руководитель на предприятии наверняка знает всю технологическую цепочку, но мы не только знаем, мы ее еще и делаем. Практически каждый руководитель СМИ – это люди, которые тоже создают контент. Кроме этого, это еще и большая административная работа. Ведь стратегия развития любого предприятия, даже если это просто редакция средств массовой информации, – это тоже самое главное. И это необходимо продумать. От этой стратегии зависит конечный продукт и успех. Александр Осенко:

Руководитель и там, и там знает и технологию, и общается с людьми, но менеджер в медиа работает с творческими людьми, которые требуют особого внимания. И тут надо, я считаю, быть очень тонким психологом.

Лариса Коршун:

Если на заводе есть четкие критерии для всех, они абсолютно одинаковые, то у нас ты должен относиться ко всем одинаково. Нельзя, чтобы у тебя были любимчики. Но при этом у тебя к каждому должен быть индивидуальный подход. Как это сделать? Нужно уметь чувствовать людей, потому что кому-то нужен кнут, а кому-то нужен пряник. В целом я придерживаюсь метода кнута и пряника. Если долго использовать кнут, то люди будут терять интерес к работе, им не будет нравиться просто ходить на работу и выполнять какие-то функции. Когда я вижу, что чуть-чуть ослабевает хватка у людей, я прихожу с кнутом в редакцию. После этого я отпускаю эту «машину» и даю им уже свободу, пряник. Но долго пряник нельзя в руках у людей держать, потому что после свободы наступает лень. А лень – это слово, запрещенное в нашей редакции. Рецепт жизни от настоящей белоруски