ИИ нужно использовать в работе каждой редакции – Лариса Коршун

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какое у вас взаимодействие с блогерами?
Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:
У нас, во-первых, в штате есть блогеры, плюс есть блогеры, которые с нами дружат и работают, могут делать для нас контент. Мы им иногда подкидываем какие-то темы, иногда они сами начинают предлагать. Мое мнение, что с блогерами работать обязательно. Это не журналистика в чистом виде. Но и современная журналистика – это не та журналистика, которая была лет 15 назад.
Журналистика – это синтез и блогерства, и современных технологий. И диджитализация журналистики будет только продолжаться. Мы видим, что сегодня творит искусственный интеллект. Его тоже необходимо использовать в работе каждой редакции.
Александр Осенко:
Ваше отношение к искусственному интеллекту.
Лариса Коршун:
Искусственный интеллект – это хороший помощник. Но искусственный интеллект не должен заменять твой настоящий интеллект, живой, человеческий. Можно дойти до того, что мы с вами, наоборот, станем глупее, а не умнее. Поэтому наша задача не растерять свой интеллект и, наоборот, приобрести что-то новое от ИИ. Ведь ИИ может подкинуть идеи, а воплощать их должен человек.
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