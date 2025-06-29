ИИ нужно использовать в работе каждой редакции – Лариса Коршун

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда». Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Какое у вас взаимодействие с блогерами?

Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:

У нас, во-первых, в штате есть блогеры, плюс есть блогеры, которые с нами дружат и работают, могут делать для нас контент. Мы им иногда подкидываем какие-то темы, иногда они сами начинают предлагать. Мое мнение, что с блогерами работать обязательно. Это не журналистика в чистом виде. Но и современная журналистика – это не та журналистика, которая была лет 15 назад. Журналистика – это синтез и блогерства, и современных технологий. И диджитализация журналистики будет только продолжаться. Мы видим, что сегодня творит искусственный интеллект. Его тоже необходимо использовать в работе каждой редакции. Александр Осенко:

Ваше отношение к искусственному интеллекту.