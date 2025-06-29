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ИИ нужно использовать в работе каждой редакции – Лариса Коршун

29 июня 2025 07:39
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Какое у вас взаимодействие с блогерами?

ИИ нужно использовать в работе каждой редакции – Лариса Коршун-2

Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:
У нас, во-первых, в штате есть блогеры, плюс есть блогеры, которые с нами дружат и работают, могут делать для нас контент. Мы им иногда подкидываем какие-то темы, иногда они сами начинают предлагать. Мое мнение, что с блогерами работать обязательно. Это не журналистика в чистом виде. Но и современная журналистика – это не та журналистика, которая была лет 15 назад.

Журналистика – это синтез и блогерства, и современных технологий. И диджитализация журналистики будет только продолжаться. Мы видим, что сегодня творит искусственный интеллект. Его тоже необходимо использовать в работе каждой редакции.

Александр Осенко:
Ваше отношение к искусственному интеллекту.

ИИ нужно использовать в работе каждой редакции – Лариса Коршун-4

Лариса Коршун:
Искусственный интеллект – это хороший помощник. Но искусственный интеллект не должен заменять твой настоящий интеллект, живой, человеческий. Можно дойти до того, что мы с вами, наоборот, станем глупее, а не умнее. Поэтому наша задача не растерять свой интеллект и, наоборот, приобрести что-то новое от ИИ. Ведь ИИ может подкинуть идеи, а воплощать их должен человек.

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# Интервью # СМИ Беларуси # Лариса Коршун # Искусственный интеллект # Александр Осенко

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