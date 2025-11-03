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«Минская правда» празднует 75-летний юбилей – как изменилось издание и чем живёт сейчас

03 ноября 2025 15:02
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Свой 75-летний юбилей отмечает «Минская правда» – издание, прошедшее путь от районной газеты до многопрофильного медиахолдинга, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И если первый номер в 1950 году был скромным – всего 4 полосы, то сегодня это целый конвейер новостей для печати, интернета и радио.

О том, чем живет современная журналистика – сюжет Ольги Пасечник.

«Минская правда» празднует 75-летний юбилей – как изменилось издание и чем живёт сейчас-2

Рабочий день в редакции «Минской правды» начинается с утренней планерки. Обсуждаются темы для свежего номера, идет разбор полетов, раздаются задания. Каждый день новые репортажи и интересные герои.

«Минская правда» празднует 75-летний юбилей – как изменилось издание и чем живёт сейчас-4

Ксения Волкова, специальный корреспондент информационного агентства «Минская правда»:
Сейчас у меня работа разъездного характера. И я очень люблю общаться с людьми именно в районе. Ты выезжаешь за МКАД – там уже другие люди. И люди в нашей области, в нашем районе, они очень-очень интересные, очень активные. И мне хочется побольше рассказывать, показывать.

«Минская правда» празднует 75-летний юбилей – как изменилось издание и чем живёт сейчас-6

Первый номер «Минской правды» был напечатан 75 лет назад. Номер размещался на четырех страницах и стоил 20 копеек. Сегодня газета выходит два раза в неделю тиражом более 45 тысяч экземпляров. А пять лет назад «Минская правда» трансформировалась в медиахолдинг и стала полноценным информагентством, которое включает шесть региональных газет, радио и интернет сайт.

«Минская правда» празднует 75-летний юбилей – как изменилось издание и чем живёт сейчас-8

Ольга Пасечник, корреспондент:
На сайте «Минской правды» за день публикуется до полусотни новостей. Но основа – это традиционная газета, которую мы знаем. Работа выстроена по уникальному принципу «одна новость – много форматов».

В 2025 году «Минская правда» переехала в современный офис с открытым пространством оpen space. Здесь созданы все условия для продуктивной и оперативной работы: светлые помещения, современная техника и звукоизолированные кабинки.

«Минская правда» празднует 75-летний юбилей – как изменилось издание и чем живёт сейчас-10

Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:
Газета является все-таки основой для нашего развития. Наша газета – это современный продукт, который учитывает клиповое мышление людей современных. Мы постарались сделать так, чтобы TikTok пришел в газету, чтобы вот этот интерактивный формат оказался в газете. И еще одна особенность состоит в том, что мы таблоид, но таблоид не типичный, а таблоид, который пишет на общественно-политические темы и через яркие заголовки, острые карикатуры мы подаем важные государству смыслы.

«Минская правда» празднует 75-летний юбилей – как изменилось издание и чем живёт сейчас-12

С 75-летием коллектив «Минской правды» поздравил и губернатор центрального региона. Алексей Кушнаренко вручил лучшим работникам почетные грамоты и благодарности. Сегодня «Минская правда» – это особая атмофера, творческий подход и профессионализм. А журналисты это универсальные специалисты, которые пишут летопись Минской области, рассказывая о важнейших событиях региона от политики до спорта.

Подробнее смотрите в видео.

# СМИ Беларуси # Юбилей # Лариса Коршун

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