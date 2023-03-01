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На журфаке БГУ провели мастер-класс ведущие белорусские и российские медиаэксперты

01 марта 2023 12:47
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Новости Беларуси. Диалог с теми, на кого равняются. Мастер-класс от ведущих белорусских и российских медиаэкспертов 1 марта получили студенты Белгосуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На журфаке БГУ провели мастер-класс ведущие белорусские и российские медиаэксперты-1

В аудитории размышляли о журналистике и пропаганде. Будущие авторы смогли выслушать разные точки зрения и подискутировать. Спикеры также делилась профессиональным опытом, говорили об особенностях современной аудитории, о необходимых навыках. Особое внимание уделили универсальным качествам медиаспециалиста: любознательности, креативности и эмпатии.  

На журфаке БГУ провели мастер-класс ведущие белорусские и российские медиаэксперты-4

Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ (Россия):  
Пропаганда – это наиболее субъективная часть журналистского комментирования событий. Любой, кто комментирует что-либо, уже пропагандирует что-то, ставя разные акценты. Грубо или тонко, в зависимости от обстоятельств, собственных способностей и умений.  

На журфаке БГУ провели мастер-класс ведущие белорусские и российские медиаэксперты-7

Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:  
Помочь отфильтровать информацию, разъяснить, где правда, а где все-таки манипуляция – с этим, несомненно, необходимо работать. Потому что сегодня, конечно, информационные потоки настолько велики, что отделить зерна от плевел достаточно сложно простому человеку. Поэтому такие встречи, как сегодня, чрезвычайно важны. Ведь даже специалисты не всегда могут отличить хорошо замаскированный фейк от действительно верной информации.  

На журфаке БГУ провели мастер-класс ведущие белорусские и российские медиаэксперты-10

Студенты не только получили дельные советы, как правильно задавать вопросы, но и смогли сразу применить их на практике во время журналистского баттла.  

На журфаке БГУ провели мастер-класс ведущие белорусские и российские медиаэксперты-13

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Лариса Коршун # Виталий Третьяков # Фотофакт

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