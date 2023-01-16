Как белорусские СМИ выходят на российский рынок? Гендиректор «Минской правды» поделилась опытом

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу « По существу » соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы.

Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:

Я могу дополнить, как мы выходим на российский рынок. На самом деле, это достаточно непросто, мы тратим уйму времени на какие-то переговоры и на то, чтобы нас взяли на распространение. Уже, наконец, все на финишной черте, мы подали документы уже окончательно в Роскомнадзор и ждем их ответа. Конечно, они внимательно изучают нашу газету, потому что у нас там повестка абсолютно разная, и политическая в том числе. Этого больше всего боятся сейчас наши российские коллеги, потому что они подозревают, что потом мы переобуемся и станем прозападными. Понятно, нам здесь, в Беларуси, ясно, что мы не переобуемся и наша позиция останется прежняя. Но россиянам эту позицию надо еще долго объяснять.

Алена Сырова, СТВ:

По-моему, у нас вполне однозначная позиция: за Беларусь.

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

С другой стороны, а мы переживаем, чтобы вдруг какие-то предприятия наши под санкции не попали. Очевидно, в случае чего-то российские СМИ будут писать чуть иначе, а мы – чуть по-другому.

Лариса Коршун:

Мы будем формировать отдельный контент именно под эту газету, уже предусматривая такие вещи.

Игорь Тур:

Срезая углы.

Лариса Коршун:

Хотя, естественно, всего предусмотреть тоже нельзя. И где-то можем попасться тем не менее.

Кирилл Казаков, СТВ:

А есть специфика по вхождению в регионы российские? Потому что Роскомнадзор – это все-таки общий такой федеральный орган, который, условно, разрешает. Но, предположим, Чечня, Татарстан и Смоленская область – абсолютно разные регионы.

Лариса Коршун:

Есть два пути. Можно работать с «Почтой России», и тогда это будет подписка, например. Но это тоже очень сложно, потому что там вагон других средств массовой информации, кроме нас. А есть еще пару крупных распространителей в России. Они частные. Это распространение может быть в разных точках, и в магазинах, например, куда люди приходят. Например, «Минская правда» сейчас распространяется в магазинах довольно успешно.