Как белорусские СМИ выходят на российский рынок? Гендиректор «Минской правды» поделилась опытом

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы.
Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:
Я могу дополнить, как мы выходим на российский рынок. На самом деле, это достаточно непросто, мы тратим уйму времени на какие-то переговоры и на то, чтобы нас взяли на распространение. Уже, наконец, все на финишной черте, мы подали документы уже окончательно в Роскомнадзор и ждем их ответа. Конечно, они внимательно изучают нашу газету, потому что у нас там повестка абсолютно разная, и политическая в том числе. Этого больше всего боятся сейчас наши российские коллеги, потому что они подозревают, что потом мы переобуемся и станем прозападными. Понятно, нам здесь, в Беларуси, ясно, что мы не переобуемся и наша позиция останется прежняя. Но россиянам эту позицию надо еще долго объяснять.
Алена Сырова, СТВ:
По-моему, у нас вполне однозначная позиция: за Беларусь.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
С другой стороны, а мы переживаем, чтобы вдруг какие-то предприятия наши под санкции не попали. Очевидно, в случае чего-то российские СМИ будут писать чуть иначе, а мы – чуть по-другому.
Лариса Коршун:
Мы будем формировать отдельный контент именно под эту газету, уже предусматривая такие вещи.
Игорь Тур:
Срезая углы.
Лариса Коршун:
Хотя, естественно, всего предусмотреть тоже нельзя. И где-то можем попасться тем не менее.
Кирилл Казаков, СТВ:
А есть специфика по вхождению в регионы российские? Потому что Роскомнадзор – это все-таки общий такой федеральный орган, который, условно, разрешает. Но, предположим, Чечня, Татарстан и Смоленская область – абсолютно разные регионы.
Лариса Коршун:
Есть два пути. Можно работать с «Почтой России», и тогда это будет подписка, например. Но это тоже очень сложно, потому что там вагон других средств массовой информации, кроме нас. А есть еще пару крупных распространителей в России. Они частные. Это распространение может быть в разных точках, и в магазинах, например, куда люди приходят. Например, «Минская правда» сейчас распространяется в магазинах довольно успешно.
Кирилл Казаков:
Но союзный холдинг – это не про коммерческое использование.
Александр Осенко, генеральный директор телеканала СТВ:
Союзный холдинг… Не надо, чтобы в нем присутствовала основная коммерческая составляющая.
Лариса Коршун:
Это само собой, да.
Александр Осенко:
Потому что тут уже опять начинается история «кто, за кого и как». Я предполагаю, что в основном, это, конечно, идеология Союзного государства на равноправных условиях.
Лариса Коршун:
Но поймите, нужно, чтобы продукт ваш нашли, купили, посмотрели. Нужно действовать все равно современно. И просто рассчитывать, что мы написали письмо и нас там продвинут и купят, нельзя. Чтобы действовать современно, нужно использовать различные методы. Если мы их не готовы использовать, то, наверное, не надо вообще на этот рынок идти. Российский рынок очень насыщенный.
Алена Сырова:
Значит, нужно предложить что-то отличное от того, что есть у них. А если мы срезаем углы, то что будет отличного?
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