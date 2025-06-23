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В чём успех «Минской правды» и о секретах работы с читателями – Лариса Коршун в «Рецепте настоящего белоруса»

23 июня 2025 17:01
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда».

В чём успех «Минской правды» и о секретах работы с читателями – Лариса Коршун в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:
Я готовить, на самом деле, обожаю.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Судак! Не магазинный.

Лариса Коршун:
Я догадываюсь.

Александр Осенко:
Откуда стремление попасть в журналистику?

В чём успех «Минской правды» и о секретах работы с читателями – Лариса Коршун в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Лариса Коршун:
Я выпускала школьную газету «Нам-нам-новости». Она у меня была в самоокупаемой.

Александр Осенко:
Теперь я понимаю, почему «Минская правда» самоокупаема.

Лариса Коршун:
Вы меня плохо знаете. Я могла и подраться.

Александр Осенко:
Медиахолдинг – это хорошая форма взаимодействия. Что вы еще внедрили, чтобы привлечь аудиторию?

Лариса Коршун:
«ТикТок» прошелся по каждому из нас. У многих были сомнения, многие сопротивлялись.

В чём успех «Минской правды» и о секретах работы с читателями – Лариса Коршун в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Где ваша Родина?

Лариса Коршун:
Я не знаю даже, по каким критериям мои родители выбрали Беларусь. Лично я ни разу не пожалела, да и они тоже.

Александр Осенко:
У нас в программе бывает сюрприз.

Лариса Коршун:
Так, давайте.

В чём успех «Минской правды» и о секретах работы с читателями – Лариса Коршун в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Лариса Коршун:
Иногда приходится даже спрашивать, ходите ли вы к психологу и занимаетесь ли таро.

Александр Осенко:
А вы сами верите в астрологию?

Лариса Коршун:
Нет, сама по знаку зодиака Козерог.

Александр Осенко:
А говорите, не верите.

Лариса Коршун:
Подловили, ладно, подловили.

Александр Осенко:
Мы еще угощаем наших коллег.

Лариса Коршун:
Это самая приятная часть.

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 29 июня, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Интервью # СМИ Беларуси # Александр Осенко # Лариса Коршун

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