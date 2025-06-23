В чём успех «Минской правды» и о секретах работы с читателями – Лариса Коршун в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда».
Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:
Я готовить, на самом деле, обожаю.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Судак! Не магазинный.
Лариса Коршун:
Я догадываюсь.
Александр Осенко:
Откуда стремление попасть в журналистику?
Лариса Коршун:
Я выпускала школьную газету «Нам-нам-новости». Она у меня была в самоокупаемой.
Александр Осенко:
Теперь я понимаю, почему «Минская правда» самоокупаема.
Лариса Коршун:
Вы меня плохо знаете. Я могла и подраться.
Александр Осенко:
Медиахолдинг – это хорошая форма взаимодействия. Что вы еще внедрили, чтобы привлечь аудиторию?
Лариса Коршун:
«ТикТок» прошелся по каждому из нас. У многих были сомнения, многие сопротивлялись.
Александр Осенко:
Где ваша Родина?
Лариса Коршун:
Я не знаю даже, по каким критериям мои родители выбрали Беларусь. Лично я ни разу не пожалела, да и они тоже.
Александр Осенко:
У нас в программе бывает сюрприз.
Лариса Коршун:
Так, давайте.
Лариса Коршун:
Иногда приходится даже спрашивать, ходите ли вы к психологу и занимаетесь ли таро.
Александр Осенко:
А вы сами верите в астрологию?
Лариса Коршун:
Нет, сама по знаку зодиака Козерог.
Александр Осенко:
А говорите, не верите.
Лариса Коршун:
Подловили, ладно, подловили.
Александр Осенко:
Мы еще угощаем наших коллег.
Лариса Коршун:
Это самая приятная часть.
Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 29 июня, на РТР-Беларусь в 10:15.