В чём успех «Минской правды» и о секретах работы с читателями – Лариса Коршун в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда».

Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»: Я готовить, на самом деле, обожаю.

Лариса Коршун:

Я выпускала школьную газету «Нам-нам-новости». Она у меня была в самоокупаемой.

Александр Осенко:

Теперь я понимаю, почему «Минская правда» самоокупаема.

Лариса Коршун:

Вы меня плохо знаете. Я могла и подраться.

Александр Осенко:

Медиахолдинг – это хорошая форма взаимодействия. Что вы еще внедрили, чтобы привлечь аудиторию?

Лариса Коршун:

«ТикТок» прошелся по каждому из нас. У многих были сомнения, многие сопротивлялись.