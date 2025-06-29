Лариса Коршун ответила, каким должен быть настоящий журналист и призналась, что у неё есть зависимость

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда».

Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:

Каждый журналист должен быть любознательным всегда, всю жизнь. Неважно, сколько тебе лет – 20 или 60 – ты должен всегда сохранять даже немного детскую любознательность и непосредственность. Потому что тогда получаются самые интересные репортажи. Если ты везде лезешь, задаешь вопросы, интересуешься, то в итоге ты находишь то самое зерно, которое тебе даст просмотры.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Но практика показывает, что, не имея журналистского образования, можно делать классные проекты.

Лариса Коршун:

Да, абсолютно верно. Таких журналистов тоже в нашей стране много.

Александр Осенко:

Так журналистика – это призвание или стиль жизни?