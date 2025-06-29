Лариса Коршун ответила, каким должен быть настоящий журналист и призналась, что у неё есть зависимость
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда».
Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:
Каждый журналист должен быть любознательным всегда, всю жизнь. Неважно, сколько тебе лет – 20 или 60 – ты должен всегда сохранять даже немного детскую любознательность и непосредственность. Потому что тогда получаются самые интересные репортажи. Если ты везде лезешь, задаешь вопросы, интересуешься, то в итоге ты находишь то самое зерно, которое тебе даст просмотры.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Но практика показывает, что, не имея журналистского образования, можно делать классные проекты.
Лариса Коршун:
Да, абсолютно верно. Таких журналистов тоже в нашей стране много.
Александр Осенко:
Так журналистика – это призвание или стиль жизни?
Лариса Коршун:
Это все вместе, то есть это образ жизни. И вы, и я, и еще миллион других журналистов – никто из нас не работает с 8:00 до 17:00. Ни один нормальный журналист не может себе позволить такую роскошь. И, наверное, эта роскошь ему уже даже становится неинтересна. Это образ жизни, действительно. Мы с вами должны работать 24 на 7.
И это должно приносить удовольствие. Если это будет происходить через силу, то вряд ли будет хороший результат и вряд ли получится с самоотдачей работать.
Александр Осенко:
Есть хорошее выражение у нашей коллеги Ксении Лебедевой. Она говорит: «Я адреналиновый наркоман». Вы адреналиновый наркоман?
Лариса Коршун:
Наверное, да. Не очень хочется признаваться в своих слабостях и зависимостях. Но, видимо, да. Наверное, мы все чуть-чуть этим страдаем.
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