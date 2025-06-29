TikTok перенесли в газету! Как проходил глобальный редизайн в «Минской правде»?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как пришла идея менять внешний облик газеты и уйти в такой формат? Было же революционное состояние в тот момент. Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:

Не хочется снова говорить про 2020 год, потому что он прошел, и сегодня уже 2025-й. Но именно в 2020 году мы решились на редизайн. Действительно, он был революционный для нашей страны. Александр Осенко:

А как ваши учредители к этому отнеслись?

Лариса Коршун:

На то время у нас учредитель был тот же – это Минский облисполком. Губернатором был нынешний премьер-министр, уважаемый Александр Генрихович Турчин. Это человек, который требует перемен и требует всего нового. Это правильный подход, потому что в любой сфере всегда есть в чем развиваться. Он перед нами поставил сложную, даже, казалось, невыполнимую задачу – сделать лучшую газету в Беларуси. Когда перед тобой ставят такие амбициозные задачи, то нужно точно так же и действовать – амбициозно.