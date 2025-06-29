TikTok перенесли в газету! Как проходил глобальный редизайн в «Минской правде»?
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как пришла идея менять внешний облик газеты и уйти в такой формат? Было же революционное состояние в тот момент.
Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:
Не хочется снова говорить про 2020 год, потому что он прошел, и сегодня уже 2025-й. Но именно в 2020 году мы решились на редизайн. Действительно, он был революционный для нашей страны.
Александр Осенко:
А как ваши учредители к этому отнеслись?
Лариса Коршун:
На то время у нас учредитель был тот же – это Минский облисполком. Губернатором был нынешний премьер-министр, уважаемый Александр Генрихович Турчин. Это человек, который требует перемен и требует всего нового. Это правильный подход, потому что в любой сфере всегда есть в чем развиваться.
Он перед нами поставил сложную, даже, казалось, невыполнимую задачу – сделать лучшую газету в Беларуси. Когда перед тобой ставят такие амбициозные задачи, то нужно точно так же и действовать – амбициозно.
Лариса Коршун:
Мы учитывали клиповость мышления населения во всем мире. TikTok прошелся по каждому из нас, и теперь у всех у нас клиповое мышление, мы от этого никуда не денемся. Не учитывать это в прессе, которая является традиционной, тоже очень глупо. Пресса тоже должна меняться, это нормально. Поэтому мы постарались перенести TikTok в газету.
Именно поэтому мы стали использовать большие фотографии. Мы не ставим на первую полосу чиновников, сидящих за столом. Если мы хотим поставить государственное лицо на первую полосу, то мы выбираем эмоциональные фотографии, потому что именно эмоции привлекают людей. Вы же заметили, что у многих людей сейчас эмоциональный интеллект развит гораздо больше, чем обычный.
Лариса Коршун ответила, каким должен быть настоящий журналист и призналась, что у нее есть зависимость.