6 января в Беларуси прогнозируют сильный снегопад

В две смены по 12 часов все праздничные дни трудились дорожные службы Витебской области. Только в Браславе за выходные на специализированные площадки вывезли более 300 тонн снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В две смены по 12 часов все праздничные дни трудились дорожные службы Витебской области. Только в Браславе за выходные на специализированные площадки вывезли более 300 тонн снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первую очередь очищают территории школ, детских садов и больниц. Техника и люди работают также на улицах города, обеспечивают проход к остановочным пунктам. Диспетчеры продолжают круглосуточно мониторить прогноз погоды.
Кирилл Каштальян, директор предприятия «Браслав-коммунальник»:
На данный момент работаем в штатном режиме, никаких авральных ситуаций не происходит. Работает сегодня шесть единиц снегоуборочной техники, привлечены 15 человек.
Дмитрий Синица, рабочий предприятия «Браслав-коммунальник»:
С 7 часов начинается рабочий день, когда снег, работаем усиленно. Дороги нужны всем, в принципе: и пешеходам, и водителям. Снег – это хорошо, конечно, детям покататься с горки. А нам приходится работать. Ну а что же сделаешь?..
Пожилые люди в зоне риска. За выходные дворы замело снегом, сложно выбраться в магазин и даже обеспечить доступ соцработнику. На выручку приходят волонтеры БРСМ. После обращения на горячую линию активисты приезжают к одиноким пенсионерам и расчищают дорожки.
Анна Ракова:
Дай вам Бог здароўя, дзеткі! І ўсім вам!
В ближайшие дни погодные условия останутся сложными для водителей и пешеходов. 6 января прогнозируется сильный снегопад, объявлен оранжевый уровень опасности.