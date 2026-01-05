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6 января в Беларуси прогнозируют сильный снегопад

05 января 2026 18:25
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В две смены по 12 часов все праздничные дни трудились дорожные службы Витебской области. Только в Браславе за выходные на специализированные площадки вывезли более 300 тонн снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 января в Беларуси прогнозируют сильный снегопад-2

В первую очередь очищают территории школ, детских садов и больниц. Техника и люди работают также на улицах города, обеспечивают проход к остановочным пунктам. Диспетчеры продолжают круглосуточно мониторить прогноз погоды. 

Кирилл Каштальян, директор предприятия «Браслав-коммунальник»:
На данный момент работаем в штатном режиме, никаких авральных ситуаций не происходит. Работает сегодня шесть единиц снегоуборочной техники, привлечены 15 человек.

6 января в Беларуси прогнозируют сильный снегопад-4

Дмитрий Синица, рабочий предприятия «Браслав-коммунальник»:
С 7 часов начинается рабочий день, когда снег, работаем усиленно. Дороги нужны всем, в принципе: и пешеходам, и водителям. Снег – это хорошо, конечно, детям покататься с горки. А нам приходится работать. Ну а что же сделаешь?..

6 января в Беларуси прогнозируют сильный снегопад-6

Пожилые люди в зоне риска. За выходные дворы замело снегом, сложно выбраться в магазин и даже обеспечить доступ соцработнику. На выручку приходят волонтеры БРСМ. После обращения на горячую линию активисты приезжают к одиноким пенсионерам и расчищают дорожки.

6 января в Беларуси прогнозируют сильный снегопад-8

Анна Ракова:
Дай вам Бог здароўя, дзеткі! І ўсім вам!

В ближайшие дни погодные условия останутся сложными для водителей и пешеходов. 6 января прогнозируется сильный снегопад, объявлен оранжевый уровень опасности.

# Погода в Беларуси # ЖКХ

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