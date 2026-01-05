6 января в Беларуси прогнозируют сильный снегопад

В две смены по 12 часов все праздничные дни трудились дорожные службы Витебской области. Только в Браславе за выходные на специализированные площадки вывезли более 300 тонн снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь очищают территории школ, детских садов и больниц. Техника и люди работают также на улицах города, обеспечивают проход к остановочным пунктам. Диспетчеры продолжают круглосуточно мониторить прогноз погоды.

Кирилл Каштальян, директор предприятия «Браслав-коммунальник»:

На данный момент работаем в штатном режиме, никаких авральных ситуаций не происходит. Работает сегодня шесть единиц снегоуборочной техники, привлечены 15 человек.