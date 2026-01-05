Мадуро не признал себя виновным в наркотерроризме

В Нью-Йорке прошло срочное заседание Совета Безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН заявил, что Китай решительно осуждает односторонние, незаконные и агрессивные действия США в Венесуэле, которые нарушили принцип невмешательства в дела других государств и запрет на применение силы.

Известно также, что сегодня в федеральном суде Манхэттена прошло первое заседание по делу Мадуро, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме. Свою вину он не признал. Следующее слушание по делу назначено на 17 марта.

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