Руководитель госпредприятия задержан за взятки в Могилёвской области

В их поле зрение попал руководитель одного из государственных предприятий, занимающихся организацией питания в учреждениях образования.

Владимир Белоножко, начальник УБЭП УВД Могилевского облисполкома:

Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями установлен факт системной деловой коррупции в регионе. Около двух лет руководитель одного из предприятий в сфере организации питания лоббировал интерес к коммерческой организации индивидуальных предпринимателей при заключении договоров на оказание услуг. За содействие получал денежное вознаграждение. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий он был задержан с поличным. Общая сумма взяток превысила 25 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. За получение взятки в крупном размере фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.