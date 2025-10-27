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Руководитель госпредприятия задержан за взятки в Могилёвской области

27 октября 2025 11:04
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Задержание «с поличным» и уголовное дело. Факт деловой коррупции выявили правоохранители Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их поле зрение попал руководитель одного из государственных предприятий, занимающихся организацией питания в учреждениях образования.

33-летний мужчина действовал по следующей схеме.

Руководитель госпредприятия задержан за взятки в Могилёвской области-2

Владимир Белоножко, начальник УБЭП УВД Могилевского облисполкома:
Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями установлен факт системной деловой коррупции в регионе. Около двух лет руководитель одного из предприятий в сфере организации питания лоббировал интерес к коммерческой организации индивидуальных предпринимателей при заключении договоров на оказание услуг. За содействие получал денежное вознаграждение. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий он был задержан с поличным. Общая сумма взяток превысила 25 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. За получение взятки в крупном размере фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

# Коррупция

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