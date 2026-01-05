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Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в Брисбене

05 января 2026 17:58
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Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира категории 500 в австралийском Брисбене. В поединке первого круга основы белоруска, занимающая 113-е место в мировом рейтинге, обыграла 61-ю в топе россиянку Анну Блинкову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом сете наша теннисистка уступала – 4:5, но сумела исправить ситуацию, взяла три очка подряд и оставила партию за собой со счетом 7:5. А во втором игровом отрезке успех закрепила, но уже с уверенным результатом 6:1. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. 

За это время Александра допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 14. Следующей соперницей Саснович будет датчанка Клара Таусон. Действующая чемпионка турнира, первая ракетка планеты Арина Соболенко начнет защиту титула со второго раунда, где ее оппоненткой станет Кристина Букша из Испании.

# Теннис

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