Белорусские хоккеисты провели удачные матчи в АХЛ

Результативную игру демонстрируют белорусы в Американской хоккейной лиге и также помогают своим клубам побеждать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Лихай Вэлли» с Алексеем Колосовым в воротах разгромил «Торонто» – 6:1. Наш голкипер совершил 29 сэйвов, а процент отраженных бросков составил 96,7 при коэффициенте надежности 1. Земляк был признан первой звездой поединка. А его дружина одержала пятую викторию в шести последних матчах и идет на третьем месте в таблице Атлантического дивизиона.

В другом противостоянии «Херши» Ильи Протаса обыграл «Рокфорд» Дмитрия Кузьмина – 5:2. Младший из братьев ассистировал партнеру по команде на экваторе заключительной трети, также он исполнил один бросок в створ и завершил встречу с полезностью +1.

В сезоне форвард набрал уже 25 баллов. Протас лидирует в списках лучших бомбардиров и снайперов своего клуба. У проигравших белорусский защитник результативными действиями не отметился.