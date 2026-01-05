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Белорусские хоккеисты провели удачные матчи в АХЛ

05 января 2026 18:01
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Результативную игру демонстрируют белорусы в Американской хоккейной лиге и также помогают своим клубам побеждать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Лихай Вэлли» с Алексеем Колосовым в воротах разгромил «Торонто» – 6:1. Наш голкипер совершил 29 сэйвов, а процент отраженных бросков составил 96,7 при коэффициенте надежности 1. Земляк был признан первой звездой поединка. А его дружина одержала пятую викторию в шести последних матчах и идет на третьем месте в таблице Атлантического дивизиона. 

В другом противостоянии «Херши» Ильи Протаса обыграл «Рокфорд» Дмитрия Кузьмина – 5:2. Младший из братьев ассистировал партнеру по команде на экваторе заключительной трети, также он исполнил один бросок в створ и завершил встречу с полезностью +1. 

В сезоне форвард набрал уже 25 баллов. Протас лидирует в списках лучших бомбардиров и снайперов своего клуба. У проигравших белорусский защитник результативными действиями не отметился. 

# Хоккей

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