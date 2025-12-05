На скамье подсудимых 9 руководителей! Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о взяточничестве

На скамье подсудимых 9 руководителей белорусских и российских предприятий. Генеральная прокуратура направила в суд громкое уголовное дело. Обвиняемым инкриминируют взяточничество в особо крупном размере, превышение полномочий и посредничество, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно, что с конца 2017-го до июля 2024 года действовала организованная группа, в которую входили руководители белорусских и российских компаний. Они систематически получали взятки за обеспечение приоритетных поставок шин российским предприятиям.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Ядро криминального сообщества сформировал гендиректор субъекта товаропроводящей сети из Москвы. Именно он выполнил функции организатора и руководителя организованной группы, распределял роли между ее участниками, разработал механизм сбора, учета и передачи незаконных вознаграждений. Основное требование к руководителям белорусского предприятия – организовать регулярную и бесперебойную поставку шинной продукции в адрес московской компании в необходимых объемах и ассортименте и по ценам ниже себестоимости. За это систематически им давались взятки, их суммы варьировались от 360 тысяч до 35,5 миллиона российский рублей. Всего с 2018 года по июль 24-го в качестве взяток получено около 560 миллионов российский рублей. Это более 17,5 млн. Белорусских рублей.

Одному из фигурантов дополнительно вменяют превышение полномочий – он организовал поставку около 8 тысяч шин по цене ниже себестоимости. Это нанесло предприятию ущерб в особо крупном размере. Теперь слово за судом – громкое дело должно поставить точку в многолетней коррупционной схеме, нанесшей ущерб государственным интересам и репутации отрасли.