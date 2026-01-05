Дарит теплоту и заботу подопечным – пообщались с белоруской, которая уже более 25 лет трудится соцработником

Их работа – быть рядом с людьми, когда это особенно важно. В самые трудные моменты они поддерживают, помогают решать сложные вопросы и становятся для многих настоящей опорой. Речь, конечно, о социальных работниках, которые 5 января отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для многих жителей страны эти люди просто незаменимы. Они приносят продукты и лекарства, помогают с хозяйством, оказывают поддержку в оплате коммунальных услуг. Но главное – они дарят внимание, заботу и тепло.

О работе людей с большим сердцем – в репортаже Эллы Маркевич.

Делать для других все, что в твоих силах, – этому простому принципу Елена Смольская верна уже более четверти века. Именно столько лет она работает в социальной службе. Профессиональный путь начался с личной истории: пришлось оставить институт, потому что заболела мама, нужен был уход. А после утраты близкого человека в душе образовалась пустота. И эту пустоту Елена заполнила заботой о тех, кто в ней особенно нуждается.