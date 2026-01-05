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Дарит теплоту и заботу подопечным – пообщались с белоруской, которая уже более 25 лет трудится соцработником

05 января 2026 17:58
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Их работа – быть рядом с людьми, когда это особенно важно. В самые трудные моменты они поддерживают, помогают решать сложные вопросы и становятся для многих настоящей опорой. Речь, конечно, о социальных работниках, которые 5 января отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для многих жителей страны эти люди просто незаменимы. Они приносят продукты и лекарства, помогают с хозяйством, оказывают поддержку в оплате коммунальных услуг. Но главное – они дарят внимание, заботу и тепло. 

О работе людей с большим сердцем – в репортаже Эллы Маркевич.

Делать для других все, что в твоих силах, – этому простому принципу Елена Смольская верна уже более четверти века. Именно столько лет она работает в социальной службе. Профессиональный путь начался с личной истории: пришлось оставить институт, потому что заболела мама, нужен был уход. А после утраты близкого человека в душе образовалась пустота. И эту пустоту Елена заполнила заботой о тех, кто в ней особенно нуждается.

Дарит теплоту и заботу подопечным – пообщались с белоруской, которая уже более 25 лет трудится соцработником-2

Елена Смольская, социальный работник Территориального центра социального обслуживания населения Советского района Минска:
Когда я пришла, мне было в первое время очень сложно. Хотя люди добрые, хорошие, но все равно как-то непривычно к чужим людям приходить. Но я потом подумала, что все-таки помогать людям – это мое призвание. Мне нравится. На самом деле, я думала, и мне нравится людям помогать. Мне нравятся те слова благодарности, которые ты чувствуешь от них. Такой заряд энергии, что ты кому-то нужен. 

Дарит теплоту и заботу подопечным – пообщались с белоруской, которая уже более 25 лет трудится соцработником-4

Человеку нужен человек. И когда родных нет рядом, на помощь приходят социальные работники. На связи в любое время дня и ночи. И речь здесь не только о быте. Купить необходимое, убрать снег во дворе, приготовить любимое блюдо. А еще выслушать, обнять, поддержать, просто быть рядом.

Подробности смотрите в видео.

# Социальная помощь # Государственная социальная политика # Профессии

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