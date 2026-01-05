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Гандболисты сборной Беларуси победно стартовали на турнире в Москве

05 января 2026 18:02
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Гандболисты национальной сборной Беларуси победно стартовали на международном турнире «Кубок Дружбы». Традиционные соревнования проходят в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче подопечные Юрия Шевцова встречались с оппонентами из Китая. Наши парни полностью контролировали ход поединка и уже к перерыву обеспечили себе комфортное преимущество в четыре мяча. А после продолжили действовать первым номером и довели перевес до 12 голов. Как итог – убедительная виктория с результатом 34:22. 

Стоит отметить надежную игру вратаря нашей дружины Игоря Черникова, он отразил 40 % бросков. 6 января белорусы сыграют со второй сборной России, а в заключительный день соревнований 7 января будут соперничать с главной российской командой.

# Гандбол

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