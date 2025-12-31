Утверждён новый комплексный план по борьбе с преступностью и коррупцией на 2026-2028 годы

Профилактика правонарушений, защита интересов граждан и государства. В Беларуси утвердили новый комплексный план по борьбе с преступностью и коррупцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ рассчитан на три года – с 2026-го по 2028-й – и должен сделать работу правоохранительных органов еще более эффективной. План разработала Генеральная прокуратура совместно с Советом Министров.

Кроме утверждения этого документа, на заседании Республиканского координационного совещания под председательством генерального прокурора Дмитрия Горы обсудили, как выполняются поручения Президента по качеству работы правоохранительных органов. Отмечено: уже принятые меры дали положительный результат. Внесены изменения в уголовно-процессуальный кодекс: усилен контроль за действиями следователей, оптимизирована практика продления сроков расследования и применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Главная задача на ближайшие годы – повысить эффективность расследований и прокурорского надзора, а также усилить противодействие отдельным видам преступлений. Новый план станет основой для укрепления законности и безопасности в стране.