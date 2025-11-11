Сотрудника борисовского предприятия задержали за получение взяток

Главного инженера крупного предприятия в Борисове поймали на взятках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги ему передавал иностранец, заинтересованный в заключении контракта.

По данным следствия, 54-летний мужчина систематически получал незаконные вознаграждения за выбор поставщика оборудования в рамках масштабной модернизации производства.

Вячеслав Порганаев, начальник отдела УБЭП УВД Минского облисполкома: Они договорились о вознаграждении в размере 10 % от суммы контракта. Валюту получал на зарубежную карту родственницы, а также наличными при личных встречах с иностранцем в гостиницах Беларуси и находясь в командировках за границей.

Размер «отката» составлял 10 % от стоимости сделки. Деньги перечислялись на зарубежную карту родственницы инженера, а также передавались наличными во время встреч в гостиницах Беларуси и в командировках за границей.

По предварительным оценкам, общая сумма взяток составила около 120 тысяч рублей в эквиваленте. Следователями возбуждено уголовное дело. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности фигуранта.