Украли аэропорт – в Польше вскрылся громкий коррупционный скандал в правительстве

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

В Польше случилось землетрясение – правда, не настоящее, а в политике. В понедельник вскрылась коррупционная земельная афера, начатая прошлым правительством и успешно продолженная нынешним. Масштаб настолько огромен, что понизит рейтинги двух главных партий на следующих выборах. А о чем речь – расскажем в «Занимательной политологии». Если посчитать среднюю рентабельность компаний в европейской экономике, то она колеблется от 2 % до 20 %. Бывает выше, бывают убытки, но в среднем, если в Западной Европе вы вложили в бизнес 100 долларов и получили 102 – это хорошая сделка. Но в Восточной Европе, то есть в новых странах ЕС, за 2 % никто палец о палец не ударит. Потому что там элиты зарабатывают на схемах, связанных с коррупцией и госзакупками из фондов ЕС. Как они это делают? Внимательно следите за руками. Итак, шаг первый. Во время выборов любая власть что-то обещает гражданам. В Польше это крупные стройки, как правило, на деньги ЕС, потому что инфраструктура там возведена не за свои средства – это фасад, по сути, для нас и украинцев. В Польшу не просто так вложили 160 миллиардов евро безвозвратных субсидий: Брюссель хотел показать нам, как мы будем жить, если тоже оторвемся от России и сделаем «европейский выбор». Как оказалось, будем воевать.

Андрей Лазуткин:

Но в таком же ключе еще до СВО в Польше придумали «проект века» – Центральный коммуникационный порт «Солидарность». Узел, который свяжет столицу и аэродром в 40 километрах скоростной железной дорогой и автомобильными развязками. Но зачем Варшаве огромный аэропорт? Для нас и России они закрыли воздушное пространство, летать к нам можно только через Турцию. Белорусам пересечь границу, чтобы улететь самолетом, с каждым днем все труднее, люди массово опаздывают на рейсы из-за пограничников. Еще поляки собрались строить «стену дронов» от нас (если ее построят, для гражданской авиации это будет крайне опасно, борт могут случайно сбить). Стена дронов угрожает полетам гражданской авиации над Европой – аналитики о планах ЕС. Над Украиной вообще идут боевые действия в воздухе, туда летать будет нельзя еще года два, зато оттуда постоянно прилетают дроны и ракеты. Поэтому ни на восток, ни на юго-восток, ни на северо-восток из Варшавы летать будут очень не скоро. Тем не менее поляки решили строить аэропорт на 100 миллионов пассажиров в год – это в два с половиной раза больше, чем все население Польши. И, кстати, понятно, что с «Белавиа» никакие санкции они никогда не снимут; они хотят, чтобы белорусы были вынуждены летать через них. Таковы договоренности на уровне структур ЕС, потому что иначе такая стройка не оправдана.

Андрей Лазуткин:

Шаг второй. Когда деньги выделены, надо продать это избирателю как пиар к выборам. Конечно, это подарок для столицы, правда, неясно, кто же таким подарком воспользуется. Стройка требует минимум лет 10-15, а за это время может пройти несколько выборов. И получается, проект могут начать одни, а воспользоваться им – другие. Поэтому, если польская власть видит, что до следующих выборов не успеют закончить, они будут бесконечно тянуть резину. А дальше начинается самое интересное. Это третий шаг: надо осваивать деньги на бесконечной стройке. И самый простой вариант, как, ничего не делая, заработать, – это перепродать земли частнику, зная, что по ним завтра пойдет железная дорога. Что и было сделано министром сельского хозяйства Польши – на тот момент это был Роберт Телус от партии «Право и справедливость». Как и вокруг Минска, вокруг Варшавы расположены земли сельхозназначения. Их сдавали в аренду фермерам, но как только пошли слухи, что будут строить аэропорт, государственную землю продали частнику, который ее раньше арендовал. А это ни много ни мало 130 гектаров, на что потребовалось согласие министра сельского хозяйства.

Андрей Лазуткин:

Вот на фото он в центре вместе с покупателями и весьма доволен сделкой. А сейчас им занимается прокуратура, потому что землю продали за 22 миллиона злотых, а теперь, когда ее надо выкупать под скоростную железную дорогу обратно у частника, она уже стоит 400 миллионов. Вот это и есть хороший заработок в 2000 %, а не 2 %, как в Западной Европе. Чистой воды коррупция.

А еще это пример, как на самом деле осваивают европейские фонды. То есть ничего нет, стройку даже не начали – там грядки, как на видео. А уже за счет перепродажи посреднику украли 100 миллионов долларов. Хороший будет аэропорт. Самое забавное, что произошло это во время двухнедельного правительства «ПиС». Напомним, когда они проиграли выборы в 2023 году, то не получили большинства в парламенте, но по Конституции все равно попытались сформировать правительство, которое через две недели ушло в отставку. И вот буквально за две недели они украли 100 миллионов. Ограбление молниеносное, как в Лувре – это надо уметь. Сейчас в партии «ПиС», где опальный министр был депутатом, идет чистка, Качиньский рвет и мечет. Сам министр говорит, что ничего не знал, а Дональд Туск потирает руки. Но что интересно: та же частная контора, компания Dawtona, которая купила землю у министра «ПиС», потом финансировала на выборах политика из Гражданской коалиции, сторонника Туска, Рафала Тшасковского (а это главные враги «ПиС»). Поляки не могут понять, как такое может быть, а это был откат мэру столицы.

Андрей Лазуткин:

Таков секрет полишинеля польской системы. На выборы идут разными колоннами, а европейские деньги воруют вместе. Можно сказать, это польская национальная идея, которая объединяет элиты. Поэтому неудивительно, что рейтинги ни одной из двух главных партий не подымаются выше 30% – абое рабое, как говорят белорусы, и все воруют. Кроме того, понятно, что перепродажа земли, особенно вокруг столицы, – это золотое дно и основа так называемого местного самоуправления. Нам часто рассказывают, что в Беларуси нет демократии, потому что белорусы до нее не доросли. А вот в Польше культура выборов и голосований аж со времен Речи Посполитой. Но снова секрет полишинеля в том, что просто гмины, в отличие от наших сельсоветов, могут распоряжаться землей, например, выделять земельные участки и переводить их в другие категории. Конечно, избраться на такое сладкое место в пригороде столицы стоит очередь из кандидатов, но не потому что там демократия. Просто у нас земельным фондом, лесом и сельхозугодьями распоряжается только Президент. И тем более, если речь идет об инвестпроектах, чтобы не было ситуации, когда частнику спихнули государственную пашню, а потом ее же выкупают обратно в 20 раз дороже.