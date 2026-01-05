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Артём Левшунов набрал 20-й балл в сезоне НХЛ

05 января 2026 18:00
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Артем Левшунов помог «Чикаго» дома обыграть «Вегас» в поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основное время противостояния завершилось вничью, а в овертайме белорусский защитник «ястребов» отметился голевой передачей на Тайлера Бертуцци. Это взятие ворот в итоге и стало решающим – 3:2 в пользу хозяев. 

Уроженец Жлобина провел на льду 23,5 минуты, трижды угрожал неприятельским владениям, совершил перехват и заработал показатель полезности +1. Со старта текущего розыгрыша в активе Левшунова уже 20 очков. А «Чикаго» продлил победную серию до трех матчей кряду и поднялся на 13-е место в таблице Западной конференции. 

# Хоккей

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