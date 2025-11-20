Терех о коррупции: в Украине заплатил кому надо, и не посадят, а у нас посадят

Григорий Азаренок, СТВ:

Юрий, вы же также и предприниматель, бизнесмен, и вот вообще коррупция, что это за феномен? Как она разъедает государство? Откуда она берется?

Юрий Терех, публицист:

Все всегда хотят сделать меньше, заработать больше. Естественное человеческое желание. Либо у тебя силы воли хватает держаться как-то более-менее в рамках закона, и не начинать уже развивать какие-то схемы, которые откровенно гораздо более выгодные, но незаконные. Или тебя сажают. Вот и все в итоге. По крайней мере, у нас так. В Украине это можно все делать. Там, пожалуйста, заплатил кому надо, и не посадят. А у нас посадят. Вот и вся разница.

Григорий Азаренок:

Не прокатит у нас схематоз, не прокатит у нас никакие дела-делишки. У нас работает жестко Комитет госбезопасности, Комитет госконтроля, управление по борьбе с коррупцией и так далее.

Юрий Терех:

У нас тоже эти вещи ломали очень долго и очень жестко. Я все это помню прекрасно, как это все было и что тут творилось, и как органы боролись именно с финансовой преступностью. Тут прямо трещало все хорошо в свое время. Такая достаточно проникающая штука, и выжигать коррупцию крайне сложно и тяжело.

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