Чиновники ЕС обогатились на 6 млрд евро бюджетных средств

Деньги Брюсселя утекают в карманы мошенников. Счетная палата Евросоюза выявила, что 6 миллиардов евро из бюджета были потрачены не по назначению, и это только верхушка айсберга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о махинациях, неэффективности или хищениях. Аудиторы выявили 19 случаев, в которых подозревается преступный умысел. Информация была передана компетентным органам ЕС.

Отмечается, что главной кормушкой для коррупционеров стали так называемые программы сплочения. Через них субсидируют проекты в менее развитых регионах. В их числе и те страны, которые сейчас стоят на пути вступления в ЕС: Молдова, Грузия и Сербия.