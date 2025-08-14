Бывшего замначальника БелЖД осудили на 11 лет за крупную взятку

11 лет лишения свободы за крупнейшую взятку в истории страны. Такой приговор огласили сегодня, 14 августа, по делу бывшего заместителя начальника Белорусской железной дороги Петра Дулуба, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствие установило: пользуясь служебным положением, он за взятки от заинтересованных сторон организовал транзит угля из Казахстана в Польшу. А помимо этого – получал деньги за содействие в предоставлении коммерческим структурам вагонов, принадлежащих БелЖД. За время преступной деятельности от нескольких компаний фигурант получил свыше полумиллиона долларов. А при обыске у него дома обнаружили еще больше.

Дмитрий Марусов, государственный обвинитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

Изъятые у Дулуба денежные средства в общей сумме более 2 миллионов 800 тысяч долларов США, а так же около 300 тысяч евро были обращены в доход государства. В том числе в счет уплаты дохода полученного преступным путем. Имущество обвиняемого оставлено под арестом до исполнения приговора в части имущественного взыскания.

Помимо лишения свободы фигуранту назначен и максимальный возможный штраф – пять тысяч базовых величин. Это более 200 тысяч рублей. Отметим, приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.