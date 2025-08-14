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Бывшего замначальника БелЖД осудили на 11 лет за крупную взятку

14 августа 2025 10:38
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11 лет лишения свободы за крупнейшую взятку в истории страны. Такой приговор огласили сегодня, 14 августа, по делу бывшего заместителя начальника Белорусской железной дороги Петра Дулуба, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Бывшего замначальника БелЖД осудили на 11 лет за крупную взятку-2

Следствие установило: пользуясь служебным положением, он за взятки от заинтересованных сторон организовал транзит угля из Казахстана в Польшу. А помимо этого – получал деньги за содействие в предоставлении коммерческим структурам вагонов, принадлежащих БелЖД. За время преступной деятельности от нескольких компаний фигурант получил свыше полумиллиона долларов. А при обыске у него дома обнаружили еще больше. 

Бывшего замначальника БелЖД осудили на 11 лет за крупную взятку-4

Дмитрий Марусов, государственный обвинитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Изъятые у Дулуба денежные средства в общей сумме более 2 миллионов 800 тысяч долларов США, а так же около 300 тысяч евро были обращены в доход государства. В том числе в счет уплаты дохода полученного преступным путем. Имущество обвиняемого оставлено под арестом до исполнения приговора в части имущественного взыскания. 

Помимо лишения свободы фигуранту назначен и максимальный возможный штраф – пять тысяч базовых величин. Это более 200 тысяч рублей. Отметим, приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.

# Генеральная прокуратура Республики Беларусь # Коррупция

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