Генпрокуратура возбудила 16 уголовных дел по фактам системной коррупции и подкупа

Вскрыты преступные схемы хищений, взяточничества и передачи незаконных вознаграждений должностным лицам госорганизаций перерабатывающей и энергетической отраслей. По этим фактам Генеральная прокуратура возбудила 16 уголовных дел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коррупционеры получали взятки за содействие в решении различных вопросов, включая выбор поставщиков и подрядчиков, приемку электросетей на строительных объектах. Вина подозреваемых подтверждена. 10 из них признали факты дачи и получения взяток, обязавшись вернуть незаконно полученные средства.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Размер незаконных вознаграждений и взяток определялся, исходя из фактически поступивших от заказчиков денег, до 2 % от суммы заказа, исходя из объемов и частоты отгрузки, а также своевременности оплаты и составлял от 300 рублей до 2 000 долларов США. При этом сумма похищенного путем злоупотребления полномочиями превысила 15 тысяч рублей.

Уголовные дела направлены в подразделения Следственного комитета по Гомельской, Минской и Брестской областям, а также столицы. Ход их расследования Генеральная прокуратура взяла на контроль.