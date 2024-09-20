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Ученые установили, где началась пандемия коронавируса

20 сентября 2024 11:45
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Китайские биологи совместно с коллегами из США и Европы исследовали геномы коронавируса, собранного на рынке в Ухане в конце 2019 и в начале 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

Они установили, что дикие животные, завезенные на рынок, стали первым и единственным источником вируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Хотя многих зверей увезли до прибытия экспертов, на прилавках, где находились вирусные частицы, ученые нашли их ДНК и РНК. Это доказывает, что больные животные находились на рынке. 

Исследование было проведено с целью выяснить историю коронавируса SARS-CoV-2, от которого погибло более семи миллионов человек. Ранее ученые не могли точно определить, был ли рынок в Ухане единственным источником вируса.

# Наука # Коронавирус

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