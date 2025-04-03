ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии уже «завтра»

Всемирная организация здравоохранения призвала готовиться к новой пандемии, цитата, уже «завтра». Об этом предупредил генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам руководителя организации, пандемия COVID-19 постепенно отошла на второй план на фоне глобальных конфликтов и экономических потрясений. Однако следующая пандемия может наступить в любой момент. Только остается неизвестным, когда это может произойти: через несколько лет или даже на этой неделе.

Во избежание масштабных последствий государствам необходимо активнее работать над завершением соглашения ВОЗ о пандемии. В случае если страны будут действовать самостоятельно, то они не смогут обеспечить безопасность здравоохранения на глобальном уровне.