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ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии уже «завтра»

03 апреля 2025 16:50
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Всемирная организация здравоохранения призвала готовиться к новой пандемии, цитата, уже «завтра». Об этом предупредил генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии уже «завтра»-2

По словам руководителя организации, пандемия COVID-19 постепенно отошла на второй план на фоне глобальных конфликтов и экономических потрясений. Однако следующая пандемия может наступить в любой момент. Только остается неизвестным, когда это может произойти: через несколько лет или даже на этой неделе. 

Во избежание масштабных последствий государствам необходимо активнее работать над завершением соглашения ВОЗ о пандемии. В случае если страны будут действовать самостоятельно, то они не смогут обеспечить безопасность здравоохранения на глобальном уровне.

# Коронавирус

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