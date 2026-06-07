«Беларусь научила мир не впадать в панику». Шевцов о подходе Президента к преодолению ковида

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий: Носили маски [ во времена ковида – прим. ред. ], обрабатывали руки антисептиком, научились здороваться таким образом, но МАЗ, БЕЛАЗ, Минский тракторный завод, другие белорусские предприятия – на них амбарный замок не повесили. Cпустя много лет, если взвесить все и сопоставить медицинские, экономические, социально-экономические, политические последствия, мы правильно тогда поступили?

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Конечно, абсолютно правильно. Потому что, во-первых, чему научила пандемия – носить маски и мыть руки. Чему научила Республика Беларусь весь мир? Не впадать в панику. Когда практически единолично было принято решение нашим Президентам о том, что Беларусь не закрывается на локдаун.

Игорь Позняк:

А сколько тогда было критики?

Дмитрий Шевцов:

Критики было очень много. Критики не просто деструктивной. Понятно, что Запад – это просто был прессинг: вы тоже должны закрыться. Но и критика со стороны медицинской общественности, в том числе и мировой, потому что все были подвержены страхам. Мы помним выступление нашего Президента, который сказал: а что мы есть будем, если мы завтра закроемся?

Мир увидел: несмотря на то, что Беларусь не закрылась и должна была по их стратегии вымереть на 90 %, произошло что? Как вы сказали, наши гиганты не закрылись, общественный транспорт как работал, так и работал, общепит работал, здравоохранение, образование работало.

Да, были определенные ограничения. Мы научились общаться интерактивно через экран телевизора. Это тоже свое. Но ведь мы же смогли освоить пустующие рынки практически без конкуренции, на которые нас просто не пускали. Они схлопнулись, и мы получили колоссальный эффект, положительный в экономическом развитии только благодаря тому, что мы не закрылись на локдаун. И поэтому, конечно, мы безмерно благодарны нашему Президенту, который занял четкую позицию в этой ситуации.

Конечно, нас еще больше ненавидит весь мир за то, что мы не только не сломились, но и получили от этого в том числе экономическую прибыль.