Опыт показал, что Лукашенко был прав! Гигин – о коронавирусе

Вот резонные вопросы, но вопросы, которые пока остались без внятного ответа по итогам масштабного, предельно откровенного, а местами и весьма жесткого разговора Президента с теми, кто должен и обязан не просто обеспечить «полет научной мысли», а поставить нашу науку на экономические рельсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где громкие белорусские изобретения? Где прорывные открытия? Где звучные имена отечественных ученых? В каких сферах наша наука не просто догоняет мировой прогресс, или плетется в хвосте, а готова эффектно обойти его на повороте?

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

На что тогда ориентировались многие специалисты и с высокими учеными степенями? На мнение зарубежных коллег. Вот эта вторичность иногда собственного знания, собственного опыта, ведь опыт зачастую говорил, что надо действовать, как говорит Президент. Вот где правильное направление. А действовали, как сказала Всемирная организация здравоохранения, а действовали, как кто-то в Германии или во Франции, смотрели на зарубежный опыт. И зачастую он приводит в тупик.

А когда потом уже на мировом уровне стали говорить, что Лукашенко был прав, конечно, здесь уже оставалось только многим нашим ученым с большими степенями развести руками. Но, конечно, нужно сказать большие слова благодарности, и Президент это делает тем, он и сказал прямо на этом совещании, кто стал рядом с ним и пошел вот в эти красные зоны, и кто помогал, и кто выполнял распоряжения главы государства, кто предоставлял верные сведения. Эти же люди были. И эти люди работают с нами сейчас. Поэтому есть разные ученые.