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Фельдман: Лукашенко не побоялся взять ответственность за всю нацию во время пандемии

07 июня 2026 19:52
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Фельдман: Лукашенко не побоялся взять ответственность за всю нацию во время пандемии-2

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук (Россия): 
В первую очередь пандемия стала проблемой не для человечества и не для отдельно взятого индивида – она стала вызовом для систем здравоохранения. Там, где система здравоохранения была организована разумно, правильно, в лучших советских традициях, там все было нормально. И в Швеции, и в Беларуси.

Я, например, тоже с огромным интересом наблюдал за тем, как Александр Григорьевич Лукашенко спасал свою страну в этих условиях. И он у меня тогда вызвал еще больше уважения. Во-первых, он взял ответственность, как мужчина, не побоялся это сделать, за всю свою нацию. 

А во-вторых, у Беларуси нет шальных денег в виде евродотации или поступления от торговли углеводородами. Беларусь живет тогда, когда она работает. Этот принцип Александра Григорьевича Лукашенко (главное – работать, работа в каком-то смысле спасает, спасает даже и жизнь) – это стоит взять на вооружение и этому стоит поучиться у белорусского руководства, у белорусского государства.

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# Александр Лукашенко # Павел Фельдман # Государственная политика в области здравоохранения # Коронавирус # Здоровье

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