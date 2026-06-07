Фельдман: Лукашенко не побоялся взять ответственность за всю нацию во время пандемии

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук (Россия):

В первую очередь пандемия стала проблемой не для человечества и не для отдельно взятого индивида – она стала вызовом для систем здравоохранения. Там, где система здравоохранения была организована разумно, правильно, в лучших советских традициях, там все было нормально. И в Швеции, и в Беларуси.

Я, например, тоже с огромным интересом наблюдал за тем, как Александр Григорьевич Лукашенко спасал свою страну в этих условиях. И он у меня тогда вызвал еще больше уважения. Во-первых, он взял ответственность, как мужчина, не побоялся это сделать, за всю свою нацию.

А во-вторых, у Беларуси нет шальных денег в виде евродотации или поступления от торговли углеводородами. Беларусь живет тогда, когда она работает. Этот принцип Александра Григорьевича Лукашенко (главное – работать, работа в каком-то смысле спасает, спасает даже и жизнь) – это стоит взять на вооружение и этому стоит поучиться у белорусского руководства, у белорусского государства.