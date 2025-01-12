Суд рассмотрит вопрос о наличии у главы Еврокомиссии «иммунитета» против обвинений по делу о вакцинах

В Бельгии продолжат рассмотрение вопроса о юридическом иммунитете у главы Еврокомиссии в деле о вакцинах против ковида, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новое слушание состоится 20 января. Последнее состоялось 6 января, но Урсула фон дер Ляйен – главный участник процесса – на него не явилась, сославшись на проблемы со здоровьем.

Главу Еврокомиссии обвиняют в коррупции при закупке вакцин в период пандемии коронавируса. В 2020 году Фон дер Ляйен заключила с компанией Pfizer договор о поставке почти 2 миллиардов доз. Сумма сделки превысила 35 миллиардов евро. При этом на момент закупки препарат еще проходил испытания и количество закупленных вакцин сильно превышало необходимые объемы. В результате миллиарды доз пришлось утилизировать.

Судебного разбирательства избежать не удалось. Хотя такие попытки были, что ни удивительно. Но сейчас адвокаты фон дер Ляйен пытаются передать дело на рассмотрение прокуратуре ЕС, которая фактически находится под контролем обвиняемой, что само по себе уже вызывает вопросы. А юридический иммунитет, за который также ведут борьбу, и вовсе позволил бы чиновнице избежать наказания. Вот и все, собственно, что нужно знать о европейском правосудии.