Тысячи британцев потребовали выплаты за последствия вакцинации от коронавируса

Тысячи британцев обратились за компенсацией из-за побочных эффектов вакцин от коронавируса. Большинство жалоб связаны с препаратом, который уже изъяли из продажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выплаты уже получили пациенты, которые перенесли инсульт, сердечный приступ, образование тромбов. Впрочем, пока власти удовлетворили только 175 заявок, или менее 2 % от их общего числа. Остальным британцам, видимо, придется лечиться за свой счет. А, учитывая очереди на прием в местных больницах, сделать это будет непросто.