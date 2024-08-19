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Тысячи британцев потребовали выплаты за последствия вакцинации от коронавируса

19 августа 2024 07:43
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Тысячи британцев обратились за компенсацией из-за побочных эффектов вакцин от коронавируса. Большинство жалоб связаны с препаратом, который уже изъяли из продажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи британцев потребовали выплаты за последствия вакцинации от коронавируса-2

Выплаты уже получили пациенты, которые перенесли инсульт, сердечный приступ, образование тромбов. Впрочем, пока власти удовлетворили только 175 заявок, или менее 2 % от их общего числа. Остальным британцам, видимо, придется лечиться за свой счет. А, учитывая очереди на прием в местных больницах, сделать это будет непросто.

# Коронавирус

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