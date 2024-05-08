AstraZeneca отзывает вакцину от коронавируса из-за побочного эффекта

Речь идет о производителе AstraZeneca. Он стал отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 по всему миру. Как отмечают СМИ, все происходит на фоне судебной тяжбы с пострадавшими. При этом в компании объясняют свое решение исключительно коммерческими соображениями, связанными с тем, что препарат больше не востребован. С 7 мая векторную вакцину нельзя применять на территории ЕС. В ближайшие месяцы она будет отозвана в Великобритании и других странах.