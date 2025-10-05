Грипп, ОРВИ и «Стратус»: реальная угроза или сезонная норма? Интервью с экспертом

В мире уже давно ведутся споры насчет искусственного интеллекта. И как обычно в таких случаях бывает – нет ничего абсолютно хорошего или абсолютно плохого. ИИ – это и риски, в том числе многим остаться без работы. Но в ближайшем будущем такого пока не предвидится, успокаивают нас ученые и приводят примеры того, как искусственный интеллект помогает. К примеру, вместе с врачами ставит диагнозы и делает прогнозы на лечение. Согласитесь, полезный функционал. А на неделе из США пришла новость, что машины научились создавать биологические вирусы. Такая технология может стать аргументом в борьбе против устойчивости к антибиотикам. Это одна из главных проблем современной медицины. Ну а скептики отвечают, что компьютеры, создающие по 16 новых вирусов за раз, – это прямой путь к новой пандемии. На Западе уже шарахаются от каждого чиха. На неделе дрогнул даже Трамп.

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки:

Будь здоров, Бобби. Надеюсь, я не подхватил ковид. США сами же и выпустили джинна из бутылки. Помните скандальный доклад Конгресса, где говорилось, что Штаты финансировали опасные эксперименты и, более того, пандемия стоила Америке огромных денег? Страна потеряла миллиарды, и нет, дело не в лечении граждан и лекарствах – а виной коррупция, хищения, другие финансовые махинации. Одним словом, заплатили – кто деньгами, а кто здоровьем и даже жизнью. Угрожает ли нам новая пандемия, какие вирусы особенно активны в этом году и что с вакцинами? Об этом и не только мы поговорили с эпидемиологом Вероникой Высоцкой. Ольга Коршун, СТВ:

В этом году какие вирусы и бактерии нас атакуют?

Вероника Высоцкая, заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Показатели заболеваемости находятся в пределах средних многолетних данных. Это очень важные для нас показатели, для эпидемиологов. И тот лабораторный мониторинг, который мы проводим, показывает, что в настоящее время циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Например, это риновирусы, аденовирусы, боковирусы. И циркуляция вирусов гриппа в настоящее время в стране не отмечается. Ольга Коршун:

Что касается гриппа, каких штаммов мы ожидаем? Вероника Высоцкая:

Традиционно у нас присутствует циркуляция вирусов гриппа А, причем H1N1 и H3N2, две разновидности вирусов гриппа А, и циркуляция вирусов гриппа В, линии «Виктория», которая все-таки, прогнозируется, будет менее активна, чем в прошлом году. Но параллельно будет циркуляция негриппозных вирусов, в том числе и нового коронавируса. Ольга Коршун:

Что скажете про новый штамм? Насколько он опасен, заразен? И в целом как этот вирус ведет себя и будет вести дальше? Вероника Высоцкая:

Новый вариант, или тип коронавируса – это вирус «Стратус». Это новый вариант «Омикрона», одного из мутантов первичного коронавируса. У него большая заразительность. Но вместе с тем, что успокаивает немного, но все-таки настороженность сохраняется, что вирус не приводит к каким-либо тяжелым проявлениям заболевания. Но хотелось бы сказать, если у человека есть какая-то сопутствующая патология, то как себя поведет данный патоген, заразив этого человека… Конечно, надо быть настороженным. Чем привиться в этот эпидсезон? Поговорили о вакцинах с экспертом.