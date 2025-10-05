Грипп, ОРВИ и «Стратус»: реальная угроза или сезонная норма? Интервью с экспертом
В мире уже давно ведутся споры насчет искусственного интеллекта. И как обычно в таких случаях бывает – нет ничего абсолютно хорошего или абсолютно плохого. ИИ – это и риски, в том числе многим остаться без работы. Но в ближайшем будущем такого пока не предвидится, успокаивают нас ученые и приводят примеры того, как искусственный интеллект помогает. К примеру, вместе с врачами ставит диагнозы и делает прогнозы на лечение. Согласитесь, полезный функционал.
А на неделе из США пришла новость, что машины научились создавать биологические вирусы. Такая технология может стать аргументом в борьбе против устойчивости к антибиотикам. Это одна из главных проблем современной медицины. Ну а скептики отвечают, что компьютеры, создающие по 16 новых вирусов за раз, – это прямой путь к новой пандемии. На Западе уже шарахаются от каждого чиха. На неделе дрогнул даже Трамп.
Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки:
Будь здоров, Бобби. Надеюсь, я не подхватил ковид.
США сами же и выпустили джинна из бутылки. Помните скандальный доклад Конгресса, где говорилось, что Штаты финансировали опасные эксперименты и, более того, пандемия стоила Америке огромных денег? Страна потеряла миллиарды, и нет, дело не в лечении граждан и лекарствах – а виной коррупция, хищения, другие финансовые махинации. Одним словом, заплатили – кто деньгами, а кто здоровьем и даже жизнью.
Угрожает ли нам новая пандемия, какие вирусы особенно активны в этом году и что с вакцинами? Об этом и не только мы поговорили с эпидемиологом Вероникой Высоцкой.
Ольга Коршун, СТВ:
В этом году какие вирусы и бактерии нас атакуют?
Вероника Высоцкая, заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Показатели заболеваемости находятся в пределах средних многолетних данных. Это очень важные для нас показатели, для эпидемиологов. И тот лабораторный мониторинг, который мы проводим, показывает, что в настоящее время циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Например, это риновирусы, аденовирусы, боковирусы. И циркуляция вирусов гриппа в настоящее время в стране не отмечается.
Ольга Коршун:
Что касается гриппа, каких штаммов мы ожидаем?
Вероника Высоцкая:
Традиционно у нас присутствует циркуляция вирусов гриппа А, причем H1N1 и H3N2, две разновидности вирусов гриппа А, и циркуляция вирусов гриппа В, линии «Виктория», которая все-таки, прогнозируется, будет менее активна, чем в прошлом году. Но параллельно будет циркуляция негриппозных вирусов, в том числе и нового коронавируса.
Ольга Коршун:
Что скажете про новый штамм? Насколько он опасен, заразен? И в целом как этот вирус ведет себя и будет вести дальше?
Вероника Высоцкая:
Новый вариант, или тип коронавируса – это вирус «Стратус». Это новый вариант «Омикрона», одного из мутантов первичного коронавируса. У него большая заразительность. Но вместе с тем, что успокаивает немного, но все-таки настороженность сохраняется, что вирус не приводит к каким-либо тяжелым проявлениям заболевания. Но хотелось бы сказать, если у человека есть какая-то сопутствующая патология, то как себя поведет данный патоген, заразив этого человека… Конечно, надо быть настороженным.
Чем привиться в этот эпидсезон? Поговорили о вакцинах с экспертом.
Ольга Коршун:
На неделе появилась новость, что в России создали такую тест-систему сразу на 25 вирусов. А у нас какие тест-системы применяются, насколько они эффективны?
Вероника Высоцкая:
Мы не уступаем Российской Федерации. В Республике Беларусь исследования на респираторные вирусы проводит лаборатория гриппа и гриппоподобных заболеваний нашего центра, которая самостоятельно создала ПЦР-набор для дифференциальной диагностики вирусных патогенов, которые вызывают острые респираторные инфекции и грипп. И в настоящее время спектр детекции возбудителей также составляет 25.
Ольга Коршун:
Ждать ли нам еще какой-то пандемии?
Вероника Высоцкая:
Всемирная организация здравоохранения не теряет обеспокоенности в плане развития пандемии гриппа, вероятность развития которой существует практически постоянно. Поэтому наша работа, вакцинация, которая проводится, – это тоже кирпичик в ту стену, чтобы защитить себя от серьезных эпидемиологических рисков.