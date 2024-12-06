Расписались в собственной некомпетентности. Конгресс США официально признал, что маски и локдауны во время пандемии были политически мотивированными. Доклад под названием «Извлеченные уроки и путь вперед» выпустил спецкомитет по коронавирусной пандемии при конгрессе США. Двухлетнее расследование завершилось, а его итоги уместились в отчете на 520 страниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство выводов полностью совпадают с тем, что в период пандемии говорил наш Президент. Никто так в мире не справился с этой проблемой, как это было сделано в Беларуси, отмечал сам Александр Лукашенко. И это невозможно отрицать. Именно белорусский лидер сразу разоблачил этот политический «ковидный рецепт», который подорвал экономическое здоровье всего мира.

Так, согласно докладу, обязательное ношение масок было не таким уж и обязательным. Их эффективность так и не смогли доказать. Под сомнения поставили и введенные многими странами локдауны. Они очень сильно навредили мировой экономике и спровоцировали ошеломляющий рост инфляции и безработицы. Более того, ученые считают, что методы борьбы с ковидной инфекцией были политически мотивированными. Так, члены комиссии заявили о коррупции на высоком уровне в системе общественного здравоохранения США.

А вот система здравоохранения Беларуси в условиях пандемии показала себя хорошо. Это также отмечал белорусский лидер. Напомним, что политика нашей страны в отношении ковида во многом отличалась от общепринятой европейской и тогда на фоне остальных выглядела несколько чуждой.