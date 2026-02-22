Новости по тегу #Контрабанда

Насмотренность в любой профессии – большое дело, а для работников таможни так тем более. Среди самых интересных находок – культурные ценности. На них можно даже посмотреть. Есть целый музей культурных ценностей, спасенных нашей таможней.
В результате были конфискованы товары на сумму около полумиллиона евро и задержаны 10 человек.
Это еще раз указывает, что прежде всего в этой деятельности заинтересованы лица, проживающие на территории Литовской Республики и в целом стран Европейского союза, – заявили в ГПК.
«Но главное – там литовцы принимали эти шары и брали эти сигареты. И куда везли? Не в Литве продавали. Ну что там в Литве? В Нидерланды. Аж в Голландию, на край света, и в Англию. Там самые, говорят, дорогие сигареты», – рассказал Президент.
«Ну вот построили забор, а люди-то привыкли, у них бизнес какой-то был, они производством занимались, они могли произвести у себя, продать нам, мы могли произвести, продать туда, шла торговля», – рассказал Президент.
Около 80 тысяч контрафактных товаров выявлено в Беларуси с начала года.
Преступный бизнес наладили 12 граждан Беларуси и Литвы.
Среди рептилий есть особи редких окрасок. На рынке такие стоят до 3 тысяч рублей.
«Только в 2024 году выявили около 50 единиц огнестрельного оружия и частей к оружию, порядка 3 000 единиц боеприпасов, патронов, порядка 2 500 единиц холодного оружия. И это только за 8 месяцев», – сообщил председатель ГТК.
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