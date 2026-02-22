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Новости по тегу #Контрабанда

Айвазовский, Рафаэль, старинные иконы – куда попадает конфискат? Показываем музей таможенников
22 февраля 2026 17:28

Айвазовский, Рафаэль, старинные иконы – куда попадает конфискат? Показываем музей таможенников

В Литве прошла масштабная спецоперация по перекрытию крупной контрабандной сети
04 декабря 2025 10:45

В Литве прошла масштабная спецоперация по перекрытию крупной контрабандной сети

Во всех задержанных метеозондах были литовские сим-карты – ГПК
02 ноября 2025 17:38

Во всех задержанных метеозондах были литовские сим-карты – ГПК

Лукашенко рассказал, как контрабандисты наладили торговлю через закрытую литовскую границу
31 октября 2025 17:49

Лукашенко рассказал, как контрабандисты наладили торговлю через закрытую литовскую границу

Лукашенко: поляки и литовцы построили стену – они порвали живые связи между славянами
31 октября 2025 16:59

Лукашенко: поляки и литовцы построили стену – они порвали живые связи между славянами

Международный форум «Антиконтрафакт-2025» проходит в Минске
06 октября 2025 13:38

Международный форум «Антиконтрафакт-2025» проходит в Минске

Белорусские таможенники пресекли контрабанду рыбы и креветок из ЕС
13 мая 2025 10:35

Белорусские таможенники пресекли контрабанду рыбы и креветок из ЕС

Водитель спрятал в ступеньках рейсового автобуса 19 королевских питонов
26 сентября 2024 14:03

Водитель спрятал в ступеньках рейсового автобуса 19 королевских питонов

ГТК фиксирует увеличение попыток ввоза контрабанды в Беларусь – Владимир Орловский
22 сентября 2024 17:19

ГТК фиксирует увеличение попыток ввоза контрабанды в Беларусь – Владимир Орловский

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз монет с изображением нацистской символики
11 июля 2024 06:45

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз монет с изображением нацистской символики

Белорусские пограничники и сотрудники МВД задержали контрабандистов на границе с Литвой и Латвией
01 июля 2024 19:06

Белорусские пограничники и сотрудники МВД задержали контрабандистов на границе с Литвой и Латвией

Россиянин пытался провезти в Беларусь 10 клеток с редкими попугаями
19 июля 2023 10:51

Россиянин пытался провезти в Беларусь 10 клеток с редкими попугаями