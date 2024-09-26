Водитель спрятал в ступеньках рейсового автобуса 19 королевских питонов

Их незаконно пытались ввезти из Польши в Беларусь. 19 королевских питонов водитель спрятал в ступеньках рейсового автобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его поведение вызвало подозрение у таможенников. В пункте пропуска «Брест» есть инспекционно-досмотровый комплекс. С его помощью и был выявлен тайник в автобусе.

Наталья Грабицкая, старший инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни:

Сканограмма, полученная с применением инспекционно-досмотрового комплекса, указывала на нехарактерные вложения в полости автобуса. Открутив саморезы на панели ступеньки, таможенники извлекли из ниши пять пластиковых контейнеров с питонами. Вместе с животными под ступенькой водитель запрятал и шесть манометров весом в 40 килограммов. В дальнейших пояснениях гражданин рассказал, что такие товары незнакомый человек в Варшаве попросил его незаконно переместить через границу и передать некому лицу в Минске, контактов которого у водителя почему-то нет.