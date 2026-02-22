Айвазовский, Рафаэль, старинные иконы – куда попадает конфискат? Показываем музей таможенников

Насмотренность в любой профессии – большое дело, а для работников таможни так тем более. Среди самых интересных находок – культурные ценности. Сейчас их все меньше среди конфиската, пик культурной контрабанды пришелся на 90-е, но и в наше время случаются интересные находки. На них можно даже посмотреть. Есть целый музей культурных ценностей, спасенных нашей таможней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Анастасия Иванникова познакомилась с коллекцией.

Ирина Тарима, заведующая филиалом «Спасенные художественные ценности» Брестского областного краеведческого музея:

Это море на рассвете, где след прошедшей бури заметен в виде парусника, но в природе все дышит покоем.

Такие характерные полотна для названого гения морской стихии. Любимый сюжет, серебристая цветовая гамма и нотки реализма, к которому в те годы уже начал переходить Айвазовский. С 70-х годов этот шедевр русской живописи живет в стенах музея. Музея, где у спасенных ценностей начинается без преувеличения «вторая жизнь».

Ирина Тарима:

Это икона «Святой Власий Севастийский» с клеймами жития XIX века. Она редкая очень по своему сюжету. Икона большая, несомненно, храмовой была в свое время. Мы получили ее из таможни не целиком. Она была распилена на шесть частей и изъята из багажа.

Собирали буквально по кусочкам, реставрировали, спасали. Только икон в экспозиции этого брестского музея около 300, в хранилищах – две тысячи. Расцвет антикварного черного рынка пришелся на советские годы. В 90-е изъятые на границе иконы активно передавали в церкви. Но тут, увы, они долго не задерживались. Молва о раритете среди местных расходилась быстро, церкви грабили и артефакты пытались вывезти из страны. Зачастую безрезультатно. Ценные экспонаты таможенники находили в самых разных тайниках. И просто в чемоданах, и даже в подушках.

Ирина Тарима:

Вообще иконы очень страдают и от перемещения, от всяческих передвижений, перевозки, от перепадов температуры и влажности. Произведения живописи тоже. Их вынимали из рам, подрамников, сворачивали, часто неграмотно, не так, как положено. При этом тоже появлялись осыпи красочного слоя, заломы холста, иногда даже разрывы холста.

Все на те же 90-е пришелся пик так называемой культурной контрабанды. Сегодня поток, конечно, не тот.

Оперативность, точность. Только через этот пункт пропуска в сутки проходит больше тысячи транспортных средств и не менее 4,5 тысяч физических лиц.

Перед нами выверенная до мелочей процедура. Первичный опрос, уже потом осмотр с зеркалами и эндоскопами. Дальше – больше. Если подозрения усиливаются, машину отправляют «на просвет». На мониторе видна каждая деталь. Но зачастую при поиске контрабанды срабатывает профессиональное чутье. Чтобы обнаружить незаконный груз или, например, замурованные культурные ценности, таможенники могут даже демонтировать обшивку авто. Для этого транспортное средство отправляют в специальный бокс.