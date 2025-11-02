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Во всех задержанных метеозондах были литовские сим-карты – ГПК

02 ноября 2025 17:38
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Ситуация на границе и аэростаты с контрабандой стали объектом внимания программы «Суровый взгляд» на СТВ.

Во всех задержанных метеозондах были литовские сим-карты – ГПК-2

Николай Борейко, начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Госпогранкомитета Беларуси:
Метеозонд – это воздушный шар с оболочкой – он может быть не только белого цвета, но и серого (тут все зависит от производителя) – который наполняется водородом либо гелием и, используя законы физики, поднимается в воздушное пространство и летит по направлению ветра.

В последующем он приземляется, когда достигает своей точки, либо лопается. Либо на парашюте оборудование, которое к нему прикреплено, опускается. Мы отмечаем, что во всех случаях задержания и выявления и беспилотных летательных аппаратов, и метеозондов они были оборудованы GPS-трекерами либо другими специальными приборами. 

Во всех из них были сим-карты литовских мобильных операторов связи. Что еще раз указывает на то, что прежде всего в этой деятельности заинтересованы лица, проживающие на территории Литовской Республики и в целом стран Европейского союза, кому выгодно получать из Республики Беларусь данные товарно-материальные ценности для последующей реализации уже в своих странах.

Впервые с метеозондами белорусские пограничники столкнулись в 2024 году.

# Государственная граница Беларуси # Контрабанда # Госпогранкомитет

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